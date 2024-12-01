Orman Memuruna Saldırı: 3 Şüpheli Serbest Bırakıldı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde orman muhafaza memuruna saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Orman muhafaza memuru S.D. (61), Mahmutoğlu köyünde kesim işlerini denetlemek için gittiği bölgede daha önce aralarında husumet bulunan bir kişinin boğazını sıktığı, yaşanan arbedede gözlüğünün kırıldığı ve ölümle tehdit edilip hakarete uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, zanlılar S.K. (36), H.K. (35) ve S.K. (37), "kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret," suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Devrek Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.