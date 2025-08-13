Orman Yangınına Giden Araç Uçuruma Yuvarlandı; 1 Şehit, 5 Yaralı - Son Dakika
Orman Yangınına Giden Araç Uçuruma Yuvarlandı; 1 Şehit, 5 Yaralı

13.08.2025 11:59
OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken şarampole yuvarlanan arazözdeki orman işçilerinden Adem Nazım Demirel (20) şehit oldu, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 9.00 sıralarında, Karayiğit köyü Hovacan Deresi mevkisinde meydana geldi. Orman yangınına müdahaleye giden Kanlıgeçit Orman İşletme Şefliği'ne ait Ali Aydın Kar yönetimindeki arazöz, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki orman işçilerinden Adem Nazım Demirel'in kaza yerinde öldüğünü belirledi. Yaralanan sürücü Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Kürşat İren, Suat Metin ve Ali Tekerek, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirel'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

11:57
