Orman Yangınları İçin Kritik Uyarı - Son Dakika
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Orman Yangınları İçin Kritik Uyarı

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Bakan Yumaklı, şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangınları riskine karşı vatandaşları uyardı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere göre, bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere, kıyı bölgelerinde orman yangınları açısından risk teşkil edecek seviyede "şiddetli rüzgar" beklendiğini belirterek, "Lütfen bu süreçte, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Yumaklı, "Yeşil vatan için kritik uyarı. Meteorolojik verilere göre, bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere, kıyı bölgelerimizde orman yangınları açısından risk teşkil edecek seviyede şiddetli rüzgar bekleniyor. Lütfen bu süreçte, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

"Tüm ekiplerimizle sahadayız"

En ufak bir duman veya şüpheli durum anında, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne" bildirilmesinin önemine dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yeşil Vatan'ımızı korumak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Ama unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir. Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken, bu kritik günlerde tedbiri elden bırakmıyor, ortak evimiz doğamıza hep birlikte sahip çıkıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orman Yangınları İçin Kritik Uyarı - Son Dakika

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