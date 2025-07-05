Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı'daki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen yangınlara yönelik orman kahramanlarımızın etkin ve kararlı mücadelesi sonucunda; Muğla Milas, Manisa Saruhanlı yangınları tamamen kontrol altına alınmıştır. Hatay Dörtyol yangını ise gece boyu süren kara müdahalemiz ve gün ışığıyla birlikte başlayan hava müdahalemiz sayesinde kısmen kontrol altına alınmıştır. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Zorlu hava şartlarına ve alevlere rağmen, Yeşil Vatan savunmamıza canla başla devam ediyoruz" dedi.