Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan kişi hakkındaki soruşturmanın, FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "kasten orman yakma" suçundan tutuklandığını belirtti.
Bakan Tunç, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kasten orman yakma' suçundan başlatılan soruşturma, şüphelinin geçmişte FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Orman Yangınları Soruşturmasında FETÖ Bağlantısı - Son Dakika
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