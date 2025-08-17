Orman Yangınları Tehlikesi Artıyor - Son Dakika
Orman Yangınları Tehlikesi Artıyor

17.08.2025 15:49
2025'te Türkiye'de 5.231 yangın meydana geldi, yangınların %57'si orman dışı alanlarda başladı.

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, "1 Ocak-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında ülkemizde 2 bin 239 orman, 2 bin 992 orman dışı alan olmak üzere toplam 5 bin 231 yangın meydana geldi. Bu rakamlar gösteriyor ki yangınların yüzde 57'si orman dışı alanlarda başladı" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, "1 Ocak-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında ülkemizde 2 bin 239 orman, 2 bin 992 orman dışı alan olmak üzere toplam 5 bin 231 yangın meydana geldi. Bu rakamlar gösteriyor ki yangınların yüzde 57'si orman dışı alanlarda başladı. Tarım arazileri, makilikler, yol kenarları, boş araziler ve kırsal yerleşimlerde çıkan bu yangınların pek çoğu, rüzgar ve yüksek sıcaklıkla birlikte kısa sürede ormanlara sıçradı. Sonuç olarak toplam 64 bin 500 hektar alanımız büyük zarar gördü" dedi.

'ŞİŞE VE CAM PARÇALARI BÜYÜK BİR TEHLİKE'

Karacabey, son günlerde artan araç yangınları ve yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin orman yangınlarının nedenleri arasında yer aldığını belirterek, "Orman dışı alanlarda yapılan anız yakma, tarla temizliği sırasında kullanılan ateş, dikkatsizce bırakılan şişe ve cam parçaları büyük bir tehlike. Bir kıvılcım hem ekili alanları hem ormanlarımızı yok edebilir. Sıcak hava ve kuru otlar, küçücük bir kıvılcımı bile büyük bir felakete dönüştürebiliyor. Özellikle otoyol ve tali yolların kenarlarında çıkan yangınların önemli bir kısmı, sürücülerin camdan attığı izmaritlerden kaynaklanıyor. Son haftalarda araçlarda meydana gelen motor aksamı kaynaklı yangınlar da rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp ormanlık alanlara sıçrayabiliyor. Hem izmarit atmanın hem de araç bakımını ihmal etmenin cezası var. Vatandaşlarımızdan bu konuda en yüksek hassasiyeti bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürü Karacabey ayrıca, orman ve orman dışı alanlarda ateş yakılmaması, şüpheli dumanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hemen bildirilmesi ve yangın söndürme çalışmalarına engel olacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini de hatırlattı.

Kaynak: DHA

