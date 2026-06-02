Orman Yangınlarına Koordinasyon Eğitimi

02.06.2026 18:29
Şırnak’ta orman yangınlarına müdahale eğitimi düzenlendi, önlemler ve koordinasyon ele alındı.

AFAD Şırnak İl Müdürlüğünce, "Orman Yangınlarına Müdahale ve Kurumlar Arası Koordinasyon Eğitimi" düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, yaz aylarında oluşabilecek muhtemel orman yangınlarına karşı yapılacak önlemler ele alındı.

Programda konuşan Vali Ekici, kentin yüzde 44'ünün ormanla kaplı olduğunu ve bunun bölgeye yaptığı katkının son derece önemli olduğunu söyledi.

Orman yangınlarının büyük felaketlerden biri olduğunu belirten Vali Ekici, "Bu bölgedeki ormanlarımızı korumamız, hem çevrenin korunması hem doğal, flora ve habitatın korunması açısından son derece önemlidir. Bizim bölgedeki orman daha çok yerel doku meşe ağacından oluşuyor. Küçükbaş hayvancılığımız 1 milyon 350 bin olmuştur. Orman ve küçükbaş hayvancılık arasında simbiyotik bir ilişki var. Küçükbaş hayvancılığının ormanlarımızın korunmasında katkıda bulunduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Her geçen gün ormanların kalitesinin arttığını ifade eden Ekici, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede ormanlarımızı 'milli bir varlık' olarak görüyoruz nitekim ülke olarak en büyük teknolojiyi de kullanarak son yıllarda güçlü bir filo ile var. Yaşanan orman yangınlarına karşı mücadele ediyoruz. Şehrimizde geçen yıl küçük çaplı da olsa orman yangınları çıktı ve bu orman yangınlarında helikopter ve arazözler ile müdahale ettik. Orman yangınlarında bir birlikte çalışmayı gerektiriyor. Bu durumda olası bir yangında AFAD diğer kurumlarını organize ederek onları bu yangına kanalize etmesi gerekiyor. Gerektiğinde helikopter temin etmeliyiz ve çocuklarımızdan ödünç aldığımız çevremizi çocuklarımıza daha güçlü bir şekilde bırakmamız gerekiyor."

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek de kentte meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı, Türkiye Afet Planı kapsamında görev ve sorumluluklar, kurumlar arası koordinasyon mekanizması ve sahadaki birlikte çalışılabilirlik kapasitesinin artırılması ve geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar, 23. Piyade Tugay Komutan Vekili Tuğgeneral Levent Kaya, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Bilgehan Bilgin, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Yerel Yönetim, Birol Ekici, Şırnak, Çevre, AFAD

