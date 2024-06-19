Orman Yangınlarına Sebep Olanlara Ağır Cezalar

Güncel

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, artan orman yangınları üzerine sosyal medya hesabından yangın çıkmasına neden olan kişilere verilen cezaları hatırlattı. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet vermenin cezasının 3 yıldan 10 yıla kadar hapis olduğunu belirten Bakanlık, "Küçük bir ihmal büyük felaketlere sebep olmasın. Unutmayalım ki, orman yangınlarına sebep olanlar için ağır cezalar ve yaptırımlar uygulanmaktadır" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, artan orman yangınları üzerine sosyal medya hesabından yangınlara neden olanlara verilen cezalarla ilgili paylaşım yaptı. "Sıcaklıkların normallerin üzerinde artış gösterdiği bu günlerde yeşil vatan için dikkatimiz de normallerin üzerinde olmalı. Küçük bir ihmal büyük felaketlere sebep olmasın. Unutmayalım ki, orman yangınlarına sebep olanlar için ağır cezalar ve yaptırımlar uygulanmaktadır" denilen açıklamada, cezalar şöyle sıralandı:

"Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet vermenin cezası, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis. Kasten orman yakmanın cezası, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası. Devletin güvenliğine karşı kurulmuş örgüt faaliyeti çerçevesinde ormanları yakmanın cezası, müebbet hapis ve 20 bin günde 25 bin güne kadar adli para cezası. Ormanda izin verilen yerlerin dışında ateş yakmak, ormanda yaktığı ateşi söndürmeden mahali terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara ve yangına yol açabilecek madde atmak, ormana 4 kilometre mesafede ve Orman Kanunu'nun 31-32'nci maddeleri kapsamına giren köy hudutları içinde anız ve bitki örtüsü yakmanı cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası."

Bakanlık, ölüm ve yaranlama meydana gelmesi halinde bu suçlardan dolayı ayrıca cezalar uygulanacağını bildirdi.