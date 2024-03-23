Ormancılığı Seçen Genç Kadınlar: Merve Yumuş ve Merve Emiroğlu

Lise son sınıfta ormancılara özenen ve bu alanda eğitim alan 22 yaşındaki Merve Yumuş, meslek olarak orman koruma memurluğunu seçti.
Din görevlisi olan babasının çalıştığı köylerde gördüğü ormancılardan etkilenen Yumuş, lise yıllarında orman muhafaza memuru olmayı hayal etti.
Üniversite sınavının ardından birinci tercihi olarak yerleştiği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Programını tamamlayan Yumuş, daha sonra Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) aldığı puanla Sakarya'ya orman muhafaza memuru olarak atandı.
Söğütlü ilçesindeki Orman İşletme Şefliğinde 8 ay önce çalışmaya başlayan Yumuş, ormanların korunması için her koşulda görev yapıyor.
Kendini adeta ormanların korunmasına adayan Yumuş, hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor.
"Kadın elinin değdiği her yer belli oluyor"
Merve Yumuş, AA muhabirine, üniversiteden mezun olur olmaz mesleğe atandığını söyledi.
Yumuş, lise son sınıftayken ormancıları gördükçe mesleğe olan heves ve merakının giderek arttığını dile getirerek, "Aklımda soru işaretleri vardı ilk başta. Yapabilir miyim diye düşünüyordum, sonradan geçti. Mesleğe girecekler, akıllarında soru işareti kalmadan seçebilirler. Yapabilecekleri bir meslek bence. Kadın elinin değdiği her yer belli oluyor zaten." diye konuştu.
İş ortamından ve çalışma arkadaşlarından memnun olduğunu belirten Yumuş, şöyle devam etti:
"Aslen Orduluyuz ama babam 18 senedir burada imam olarak görev yaptığı için burayı seçtim. İşimi severek yapıyorum. İyi ki orman muhafaza memuru olmuşum. En azından bildiğim, sevdiğim bir iş. Daha öncesinde polislik gibi önüme fırsatlar da çıkmıştı ama kendi bölümümden ilerlemek istedim. İyi ki de o şekilde yapmışım."
Yumuş, en büyük destekçisinin ailesi olduğunu anlatarak, "O yüzden güzelce ilerledim ve mesleğimi elime aldım, mutluyum. İş arkadaşlarım da benimle beraber çok mutlu oldu. Herkes benimle gerçekten gurur duydu. Ekip arkadaşlarım kalabalık ama yanımda hemcinsimin olması güzel oluyor. Merve'yle beraber çalışıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz, o açıdan rahatım." ifadelerini kullandı.
"Kızımla gurur duyuyoruz"
Baba Aydın Yumuş da çocuklarının eğitimi için elinden geleni yaptığını söyledi.
Kızının meslek tercihini kendi isteğiyle yaptığını anlatan Yumuş, "Daha önce ben polis olmasını istedim. 'Ben ormancılığı seviyorum' dedi ve o bölüme devam etti. Azmetti ilk senesinde istediği bölümü kazandı. Orayı bitirdikten sonra 21 yaşında hiçbir boşluk yaşamadan görevine başladı. Herkes kızımla gurur duydu, biz de gurur duyuyoruz." diye konuştu.
Aynı işletme şefliğinde çalışan Merve Emiroğlu ise orman yönünden zengin olan Kastamonu'da büyüdüğünü ve çocukluğundan beri ormanlarda gezdiğini kaydetti.
Hep ormancı olmak istediğini aktaran Emiroğlu, "Çamurda, yağmurda, karda, her şekilde arazideyiz. Kadın için zor bir meslek ama çok severek yaptığın zaman kolaylaşıyor. Tek başıma kadın memurdum burada, daha sonra Merve arkadaşımız geldi. Şimdi daha iyi çalışıyoruz beraber. Orman muhafaza memuru olmaktan çok mutluyum. Herkese de tavsiye ediyorum." dedi.
Son Dakika › Güncel › Ormancılığı Seçen Genç Kadınlar: Merve Yumuş ve Merve Emiroğlu - Son Dakika
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde meydana gelen trafik kazasında 6 otomobil ile hafif ticari araç birbirine çarptı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre tek şeritten sağlandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir dernek üyesi hayırsever iş insanları, 3 bakkala ait veresiye defterlerindeki borçları 'Zimem defteri' geleneğiyle kapattı. Hayırsever dernek üyeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahallelerde bulunan bakkal, eczane ve tüpçülerin tuttuğu veresiye defterindeki borçları silerek vatandaşlara yardımcı oluyor.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Maç, 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Birçok dizi ve filmlerde rol alan dizi, sinema tiyatro ve reklam oyuncusu Tahsin Tonkuş, şimdilerde ise huzurevinde yaşamını sürdürüyor. Sivas Valiliği İhramcızade İsmailhakkı Toprak Huzur Evi'nde kalan 73 yaşındaki Tonkuş, hayat hikayesini anlattı. Tonkuş, makine teknisyeni olarak çalışırken drama eğitimine devam ettiğini ve huzurevindeki personellerle bir aile ortamı oluşturduklarını belirtti.
Kocaeli D100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik felç oldu. Kazaya müdahale için sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza sonucunda araçlar hasar gördü ve trafik bir süreliğine kapanmıştır.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Macaristan ile oynanan hazırlık maçını Macaristan Başbakanı Viktor Orban, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi ile birlikte izledi. A Milli Futbol Takımı, Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da Macaristan'a hazırlık maçında 1-0'lık skorla mağlup oldu. Büyükekşi, Orban, Ceferin ve Csanyi ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler hakkında sohbet toplantıları gerçekleştirdi.
Niğde Valisi Cahit Çelik, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla bilgi ve kültür hazinesi olarak uygarlığın gelişimine ve yaşam boyu öğrenme sürecine katkı sağlayan kütüphanelerin önemine vurgu yaptı. Çelik, kütüphanelerin bilgiye erişimi kolaylaştırdığını, okuma alışkanlığını teşvik ettiğini ve toplumun kültürel zenginliğini artırdığını belirtti. Ayrıca, kütüphanelerin gelecek nesillere bilgi aktarımında köprü vazifesi gördüğünü ve yeni nesillerin okuyan, araştıran, bilim üreten bireyler olarak yetişmesinde önemli rol oynadığını ifade etti. Çelik, Kütüphaneler Haftası'nı kutlayarak kütüphanecilere ve bu değerli kurumların işleyişine katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif'in 12'nci gününde Abdülhamit Han Camii'nde teravih sonrası vatandaşlarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de 7/24 saat çalışmalara ve hizmetlere devam ettiklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?