Ormancılığı Seçen Genç Kadınlar: Merve Yumuş ve Merve Emiroğlu - Son Dakika
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Ormancılığı Seçen Genç Kadınlar: Merve Yumuş ve Merve Emiroğlu

Ormancılığı Seçen Genç Kadınlar: Merve Yumuş ve Merve Emiroğlu

Lise son sınıfta ormancılara özenen ve bu alanda eğitim alan 22 yaşındaki Merve Yumuş, meslek olarak orman koruma memurluğunu seçti. Üniversite eğitimini tamamlayan Yumuş, Sakarya'da orman muhafaza memuru olarak görev yapmaya başladı. Kendini ormanların korunmasına adayan Yumuş, mesleğini severek yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Aynı işletme şefliğinde çalışan Merve Emiroğlu ise orman yönünden zengin olan Kastamonu'da büyüdüğünü ve çocukluğundan beri ormanlarda gezdiğini belirtiyor. Kadınlar, zorluğuna rağmen orman muhafaza memuru olmaktan mutluluk duyduklarını ve herkese bu mesleği tavsiye ettiklerini ifade ediyorlar.

23.03.2024 11:03  Güncelleme: 11:07
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Lise son sınıfta ormancılara özenen ve bu alanda eğitim alan 22 yaşındaki Merve Yumuş, meslek olarak orman koruma memurluğunu seçti.

Din görevlisi olan babasının çalıştığı köylerde gördüğü ormancılardan etkilenen Yumuş, lise yıllarında orman muhafaza memuru olmayı hayal etti.

Üniversite sınavının ardından birinci tercihi olarak yerleştiği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Programını tamamlayan Yumuş, daha sonra Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) aldığı puanla Sakarya'ya orman muhafaza memuru olarak atandı.

Söğütlü ilçesindeki Orman İşletme Şefliğinde 8 ay önce çalışmaya başlayan Yumuş, ormanların korunması için her koşulda görev yapıyor.

Kendini adeta ormanların korunmasına adayan Yumuş, hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Kadın elinin değdiği her yer belli oluyor"

Merve Yumuş, AA muhabirine, üniversiteden mezun olur olmaz mesleğe atandığını söyledi.

Yumuş, lise son sınıftayken ormancıları gördükçe mesleğe olan heves ve merakının giderek arttığını dile getirerek, "Aklımda soru işaretleri vardı ilk başta. Yapabilir miyim diye düşünüyordum, sonradan geçti. Mesleğe girecekler, akıllarında soru işareti kalmadan seçebilirler. Yapabilecekleri bir meslek bence. Kadın elinin değdiği her yer belli oluyor zaten." diye konuştu.

İş ortamından ve çalışma arkadaşlarından memnun olduğunu belirten Yumuş, şöyle devam etti:

"Aslen Orduluyuz ama babam 18 senedir burada imam olarak görev yaptığı için burayı seçtim. İşimi severek yapıyorum. İyi ki orman muhafaza memuru olmuşum. En azından bildiğim, sevdiğim bir iş. Daha öncesinde polislik gibi önüme fırsatlar da çıkmıştı ama kendi bölümümden ilerlemek istedim. İyi ki de o şekilde yapmışım."

Yumuş, en büyük destekçisinin ailesi olduğunu anlatarak, "O yüzden güzelce ilerledim ve mesleğimi elime aldım, mutluyum. İş arkadaşlarım da benimle beraber çok mutlu oldu. Herkes benimle gerçekten gurur duydu. Ekip arkadaşlarım kalabalık ama yanımda hemcinsimin olması güzel oluyor. Merve'yle beraber çalışıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz, o açıdan rahatım." ifadelerini kullandı.

"Kızımla gurur duyuyoruz"

Baba Aydın Yumuş da çocuklarının eğitimi için elinden geleni yaptığını söyledi.

Kızının meslek tercihini kendi isteğiyle yaptığını anlatan Yumuş, "Daha önce ben polis olmasını istedim. 'Ben ormancılığı seviyorum' dedi ve o bölüme devam etti. Azmetti ilk senesinde istediği bölümü kazandı. Orayı bitirdikten sonra 21 yaşında hiçbir boşluk yaşamadan görevine başladı. Herkes kızımla gurur duydu, biz de gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Aynı işletme şefliğinde çalışan Merve Emiroğlu ise orman yönünden zengin olan Kastamonu'da büyüdüğünü ve çocukluğundan beri ormanlarda gezdiğini kaydetti.

Hep ormancı olmak istediğini aktaran Emiroğlu, "Çamurda, yağmurda, karda, her şekilde arazideyiz. Kadın için zor bir meslek ama çok severek yaptığın zaman kolaylaşıyor. Tek başıma kadın memurdum burada, daha sonra Merve arkadaşımız geldi. Şimdi daha iyi çalışıyoruz beraber. Orman muhafaza memuru olmaktan çok mutluyum. Herkese de tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kastamonu, Mudurnu, Sakarya, Bolu, KPSS, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormancılığı Seçen Genç Kadınlar: Merve Yumuş ve Merve Emiroğlu - Son Dakika

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