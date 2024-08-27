Ormanda Barakada Ölü Bulundu

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ANTALYA'da Altan Tokgöz (62), ormanlık alandaki ağaçların altına yaptığı barakada ölü bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi üzerinde yer alan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda ağaçlar arasına yaptığı barakada yaşayan Altan Tokgöz'e sabah saatlerinde su götüren bir arkadaşı, hareketsiz halde kanepe üzerinde olduğunu gördü. Tüm çabalarına rağmen tepki alamayan Tokgöz'ün arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede ulaşan sağlık ekibi, Altan Tokgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Durumun bildirilmesiyle olay yeri inceleme ekipleri barakanın olduğu noktaya çağrıldı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Tokgöz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Alana yakın noktada bulunan bölgede karavanı bulunan ve Tokgöz'ü tanıyan Murat Işık, "Yaşlı bir amca var, ondan su istemişti. O suyu getirdiği esnada Altan ağabeyin hareketsiz yattığını görünce dışarı çıkarak yardım istiyor. Ondan sonra da hayatını kaybettiğini öğrendik" dedi.