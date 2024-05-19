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Ormanda bulduğu yavru tavşanı şırıngayla besliyor

TUNCELİ - Tunceli'de, ormanlık alanda annesi tarafından terk edilen yavru tavşan bulan Özgür Yeğin, şırıngayla süt vererek besliyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Geriş Köyü'nde annesi tarafından terk edilen yavru tavşan, Özgür Yeğin tarafından eve götürülerek bakıma alındı.

Yavru tavşanı şırıngaya enjekte ettiği sütle besleyen Yeğin, "3 gün önce annesi tarafından terk edilmiş tavşan yavrusu bulduk. Evimize getirip misafir ettik. Doğa güzelliklerle doludur. Daha önce de baykuş, sincap ve domuz yavrusu büyütüp doğaya salmıştım. Bunu da besleyeceğiz, büyüyünce yeniden doğal ortamına salacağız. Süt içmeye alıştı. Biraz da kaba koyup önüne indiriyoruz" dedi.