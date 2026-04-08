Ormanya\'da Kitap Keyfi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya'da hizmet veren "Orman Kütüphanesi"nde ziyaretçiler, açık havada kuş sesleri arasında kitap okumanın keyfini çıkarıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 200 kişi kapasiteli kütüphane, huzurlu ortamı ve konforlu okuma alanlarıyla kitapseverlerin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.

Bu yönüyle Orman Kütüphanesi, ziyaretçiler tarafından Ormanya'nın en özel duraklarından biri olarak görülüyor.

Kütüphanede hamaklar, armut oturma grupları, amfi alanı, banklar, salıncaklar, sallanan sandalyeler ve yüksek file alanı gibi çeşitli alanlar yer alıyor. Bu durum, her yaştan ziyaretçinin kendine en uygun okuma köşesini bulmasına imkan tanıyor.

Karamürselli öğrencilerden uluslararası başarı

Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hırvatistan'da düzenlenen 21. Biser Mora Uluslararası Yemek Yarışmasında 4 gümüş, 7 bronz madalya kazandı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, yiyecek içecek hizmetleri alan öğretmeni Emel Uzun Erdal refakatinde yarışmaya katılan öğrenciler rakipleriyle mücadele etti.

Yarışma sonunda Karamürselli öğrenciler 4 gümüş, 7 bronz madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen öğretmen Erdal, yarışmaya dünyanın dört bir yanından en iyi şef ve mutfak uzmanlarının katıldığını belirterek, organizasyonda öğrencilerin de mesleki tecrübelerini sergilediğini kaydetti.

Yarışmada öğrencilerinin elde ettiği başarının kendilerine gurur verdiğini aktaran Erdal, öğrencilerini tebrik etti.