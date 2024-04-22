Orta Afrika Cumhuriyeti'nde meydana gelen gemi kazasında ölü sayısı 62'ye yükseldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Halk 'Bunlar Gitsin, Bunlarla Olmuyor' Dediğinde Erken Seçim Geliyor Demektir, Bu Sesler Geliyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakın zamanda büyük bir ''emekli mitingi' yapacaklarını söyledi. Özel, mülakat sorunu için gençlerle birlikte mücadele edecekleri de belirterek, ''Belki bir ‘mülakata hayır’ mitinginde buluşacağız gençlerle. Sayın Erdoğan ‘bunu çözeceğiz’ derse görüşmemizde tabi bu mitinge gerek de kalmaz'' dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gündemine ilişkin de Özel, ''Böyle kritik bir görüşmeden en önce daha önce bu görevi yapmış olan genel başkanlarımızın görüşlerini alacağım. Bu imkanı bulduktan sonra da Sayın Erdoğan’dan randevu talep edeceğiz. Ülkenin cumhurbaşkanı ne zaman randevu verirse ona uyarız. Randevuyu eğer Çankaya Köşkü’nde verirse çok şık olur” dedi.