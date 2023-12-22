Orta Afrika Cumhuriyeti\'nde silahlı saldırı: 22 ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Ngaoundaye şehrinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Ngaoundaye'ye bağlı Nzakoundou köyünde bulunan askeri karakola saldırdı.
Saldırıda, 21 sivil ile 1 asker yaşamını yitirdi.
20'den fazla silahlı grubun varlık gösterdiği ülkede, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.
İsyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.
Ülkede 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi hayatını kaybetti.
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