Orta Afrika'da 105 İsyancı Silah Sıhhat Güvenliği İçin Teslim Oldu

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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grubunun 105 üyesi silah bırakarak teslim oldu.

Orta Afrika Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Maxime Balalou, yaptığı açıklamada, 105 CPC üyesinin gönüllü olarak Ulusal Silahsızlanma, Terhis, Yeniden Entegrasyon ve Geri Dönüş Programına (DDRR) katıldığını duyurdu.

Balalou, diğer isyancılara da korkularını yenmeleri ve silahsızlanma sürecini dahil olmak için saklandıkları yerlerden çıkmaları çağrısında bulundu.

İç çatışmalar 2013'ten bu yana sürüyor

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme), Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

CPC çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.