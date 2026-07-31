Orta Asya'nın Başarı Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orta Asya'nın Başarı Dönemi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokayev, Orta Asya'nın güven ve işbirliği ile modern tarihinin en başarılı dönemini yaşadığını vurguladı.

ÇOLPAN- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Orta Asya ülkeleri arasındaki güven ve işbirliğinin bölgenin uluslararası konumunu güçlendirdiğini belirterek, "Orta Asya, şu anda modern tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor." dedi.

Tokayev, Kırgızistan'ın Issık Göl kıyısındaki Çolpan-Ata şehrinde düzenlenen Orta Asya ve Azerbaycan Devlet Başkanları Gayriresmi İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bölge halklarının tarihsel bağlarına dikkati çekerek dostluğun ve karşılıklı güvenin ortak atalardan miras kalan kutsal emanet olduğunu söyledi.

Tokayev, toplantıya ev sahipliği yapan Kırgızistan'ın son yıllarda kaydettiği gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini dile getirerek "Kırgızistan'ın dinamik kalkınmasına tanıklık ediyoruz. Elde ettiğiniz başarılardan içtenlikle mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gayriresmi toplantının güncel bölgesel meselelerin ele alınması ve çok taraflı ortaklığın geleceğinin değerlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğuna dikkati çeken Tokayev, tüm düzeylerde artan temasların ülkelerin yapıcı işbirliğine verdiği önemin göstergesi olduğunu vurguladı.

Daha önce imzaladıkları "21. Yüzyılda Orta Asya'nın Kalkınması İçin Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması"nın bölgesel bütünleşme açısından tarihi bir adım olduğunu belirten Tokayev, karşılıklı güven, saygı ve ortak geleceğe yönelik sorumluluk temelinde stratejik ortaklıkta yeni bir dönemi başlattığını dile getirdi.

Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'a anlaşmaya katılmasından dolayı teşekkür ederek, bir sonraki aşamada anlaşma hükümlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi ve uzun vadeli işbirliğini somut hedeflerle destekleyecek ortak eylem planı hazırlanmasını önerdi.

"Orta Asya, şu anda modern tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor"

Bölgesel işbirliğinin son yıllarda önemli ivme kazandığına işaret eden Tokayev, "Karşılıklı güvenin güçlenmesi ve bölgesel işbirliğinin istikrarlı şekilde geliştirilmesi sayesinde Orta Asya, şu anda modern tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor hatta 'En başarılı dönemini yaşıyor' diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Tokayev, Azerbaycan'ın istişare toplantıları formatına tam katılımcı şekilde dahil olmasının yeni bir aşamayı temsil ettiğini belirterek, bunun siyasi diyaloğun derinleşmesine, yatırım, enerji ve sanayi alanlarındaki işbirliğinin artmasına ve ortak ulaştırma-lojistik sisteminin oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bölge içi ticaret hacminin sürekli arttığını, ortak yatırımların ve insani ilişkilerin geliştiğini anlatan Tokayev, kültür, eğitim ve gençlik alanındaki değişim programlarının da yeni nitelik kazandığını söyledi.

Orta Asya'nın küresel düzeyde de giderek daha etkili bir aktör haline geldiğini vurgulayan Tokayev, "Orta Asya'nın küresel süreçlerdeki rolü de istikrarlı şekilde artıyor. Sesimiz, uluslararası arenada her geçen gün daha gür ve daha etkili çıkıyor." dedi.

Tokayev, bunun en somut göstergelerinden birinin Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine geçici üye seçilmesi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u ve Kırgız halkını bu tarihi başarı dolayısıyla tebrik etti.

Geçen yıl Taşkent'te gerçekleştirilen zirvede bölgesel işbirliğinin kurumsallaştırılmasına yönelik önerilerin hala güncelliğini koruduğunu ifade eden Tokayev, Kazakistan'ın dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklığı güçlendirecek ortak girişimlerin hayata geçirilmesini desteklediğini söyledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Asya'nın Başarı Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
Sirkeci’de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada Sirkeci'de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada
Başkanın “Gelmeyin“ paylaşımı tartışma sebebi oldu Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada
İstanbullular dikkat Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi Parti kapatmaya yeni kriter MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter

13:42
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
13:35
Galatasaray’dan resmi Musiala açıklaması
Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
13:16
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 13:51:02. #7.12#
SON DAKİKA: Orta Asya'nın Başarı Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.