Orta Asya'nın Başarı Dönemi

ÇOLPAN- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Orta Asya ülkeleri arasındaki güven ve işbirliğinin bölgenin uluslararası konumunu güçlendirdiğini belirterek, "Orta Asya, şu anda modern tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor." dedi.

Tokayev, Kırgızistan'ın Issık Göl kıyısındaki Çolpan-Ata şehrinde düzenlenen Orta Asya ve Azerbaycan Devlet Başkanları Gayriresmi İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bölge halklarının tarihsel bağlarına dikkati çekerek dostluğun ve karşılıklı güvenin ortak atalardan miras kalan kutsal emanet olduğunu söyledi.

Tokayev, toplantıya ev sahipliği yapan Kırgızistan'ın son yıllarda kaydettiği gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini dile getirerek "Kırgızistan'ın dinamik kalkınmasına tanıklık ediyoruz. Elde ettiğiniz başarılardan içtenlikle mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gayriresmi toplantının güncel bölgesel meselelerin ele alınması ve çok taraflı ortaklığın geleceğinin değerlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğuna dikkati çeken Tokayev, tüm düzeylerde artan temasların ülkelerin yapıcı işbirliğine verdiği önemin göstergesi olduğunu vurguladı.

Daha önce imzaladıkları "21. Yüzyılda Orta Asya'nın Kalkınması İçin Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması"nın bölgesel bütünleşme açısından tarihi bir adım olduğunu belirten Tokayev, karşılıklı güven, saygı ve ortak geleceğe yönelik sorumluluk temelinde stratejik ortaklıkta yeni bir dönemi başlattığını dile getirdi.

Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'a anlaşmaya katılmasından dolayı teşekkür ederek, bir sonraki aşamada anlaşma hükümlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi ve uzun vadeli işbirliğini somut hedeflerle destekleyecek ortak eylem planı hazırlanmasını önerdi.

"Orta Asya, şu anda modern tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor"

Bölgesel işbirliğinin son yıllarda önemli ivme kazandığına işaret eden Tokayev, "Karşılıklı güvenin güçlenmesi ve bölgesel işbirliğinin istikrarlı şekilde geliştirilmesi sayesinde Orta Asya, şu anda modern tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor hatta 'En başarılı dönemini yaşıyor' diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Tokayev, Azerbaycan'ın istişare toplantıları formatına tam katılımcı şekilde dahil olmasının yeni bir aşamayı temsil ettiğini belirterek, bunun siyasi diyaloğun derinleşmesine, yatırım, enerji ve sanayi alanlarındaki işbirliğinin artmasına ve ortak ulaştırma-lojistik sisteminin oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bölge içi ticaret hacminin sürekli arttığını, ortak yatırımların ve insani ilişkilerin geliştiğini anlatan Tokayev, kültür, eğitim ve gençlik alanındaki değişim programlarının da yeni nitelik kazandığını söyledi.

Orta Asya'nın küresel düzeyde de giderek daha etkili bir aktör haline geldiğini vurgulayan Tokayev, "Orta Asya'nın küresel süreçlerdeki rolü de istikrarlı şekilde artıyor. Sesimiz, uluslararası arenada her geçen gün daha gür ve daha etkili çıkıyor." dedi.

Tokayev, bunun en somut göstergelerinden birinin Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine geçici üye seçilmesi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u ve Kırgız halkını bu tarihi başarı dolayısıyla tebrik etti.

Geçen yıl Taşkent'te gerçekleştirilen zirvede bölgesel işbirliğinin kurumsallaştırılmasına yönelik önerilerin hala güncelliğini koruduğunu ifade eden Tokayev, Kazakistan'ın dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklığı güçlendirecek ortak girişimlerin hayata geçirilmesini desteklediğini söyledi.