Orta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı gerçekleştirildi

Çankırı'nın Orta ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, okulun tarih öğretmeni Harun Kuyubaşı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sahnelendi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Programa, İlçe Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.