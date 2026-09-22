Orta\'da İlköğretim Haftası kutlandı

Orta ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Şehit Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende birinci sınıf öğrencilerine, dördüncü sınıf öğrencileri tarafından "Hoş geldiniz" çiçekleri takdim edildi, öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.

Okul müdürü Onur Sapancı, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ilköğretimin çocukların hayat boyu sürecek öğrenme yolculuğunun en sağlam temellerinden biri olduğunu söyledi.

Eğitimin ülkenin gelişmesinde ve geleceğe hazırlanmasında büyük önem taşıdığını vurgulayan Sapancı, "Velilerin iş birliği ve öğretmenlerin gayretleriyle öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. Öğrencilerimiz, bu ülkenin yarınları ve en büyük zenginliğidir. Gözlerinizde okula başlamanın heyecanını, sevincini ve ışıltısını görüyorum. Bu ışıltıyı hiç kaybetmemenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programa Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Devlet Zekeriya Karasu, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser İbrahim Uçakcıoğlu, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.