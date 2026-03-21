Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orta Doğu’da Gerilim: Çin'den Barış Çağrısı

21.03.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarına karşı derhal ateşkes çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilime derhal son verilmesi ve çatışmanın yayılmasının önlenmesi gerektiğini belirterek "Güç kullanımı problemleri çözmez, adil olmayan savaşlar devam etmemeli." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede, Orta Doğu'daki durumun giderek kötüleştiğine, çatışmaların devam ettiğine ve bölgeye yayıldığına dikkati çekerek gerilimin küresel enerji tedarikinin istikrarını bozmanın yanı sıra vahim bir insani krize yol açtığını belirtti.

Öncelikli görevin, çatışmanın yayılmasını ve yeni ülkelerin dahil olmasını önlemek, acil ateşkes ve çatışmaların durdurulması çağrısı ile barış görüşmelerini teşvik etmek ve bölgede barış ve istikrarın tesisini sağlamak olduğunu vurgulayan Vang, "Güç kullanımı problemleri çözmez, adil olmayan savaşlar devam etmemeli." ifadesini kullandı.

Vang, Çin ve Fransa'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olarak, bu kritik durum karşısında, stratejik iletişimi ve eşgüdümü güçlendirmesi, BM Şartı ve uluslararası hukuku savunması ve dünyanın orman kanununa dönmesini engellemesi gerektiğini belirterek "Zorluğuna rağmen bu krizden çıkışın doğru yolu hala diyalog ve müzakere. Çin ve Fransa bu yolda çaba göstermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Bonne da Fransa ve Çin'in, BM'yi destekleyip uluslararası hukuka bağlı kalarak farklılıkların diyalog yoluyla çözülmesini savunması, gerilimi düşürüp müzakerelere dönüş için yollar arayarak bu amaca katkı sağlaması gerektiğini dile getirdi. Bonne, Fransa'nın Orta Doğu'da barış ve istikrarın erken bir tarihte tesis edilebilmesi için Çin ile iletişimi ve eşgüdümü güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 19:27:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.