Orta Doğu\'da Kalıcı Bir Barışın Yapı Taşları Paneli Düzenlendi

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Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen "Orta Doğu'da Kalıcı Bir Barışın Yapı Taşları" başlıklı panelde, İsrail'in, Filistin ve Lübnan topraklarını işgalinden kaynaklanan sorunlar ve bölgede barış ve istikrar için atılması gereken adımlar ele alındı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te moderatörlüğünü TRT World Sunucusu Ghida Fakhri'nin üstlendiği panele, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Abdullah bin Ahmed Al Halife ve Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki katıldı.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin Filistin-İsrail arasında barışın tesis edilmesiyle sağlanacağını belirterek "Filistinliler diğer ülke halklarıyla eşittir. Filistinliler için barış olmadan, tüm Orta Doğu'da barış ve güvenlik olmaz. Bunu Filistinlilerin topraklarına el konulduğu 1948'den beri görüyoruz." dedi.

İsrail'in kendi güvenliğini sağlamanın yolunu savaşmakta gördüğünü ve 76 yıldır bu savaşı sürdürdüğüne dikkati çeken Maliki, "Savaşın barış ve istikrar getirmediğine onlar da inanmalı. Barışın güvenliği tesis edeceğini kabul etmeliyiz. İsrail, Filistin dışındaki ülkelerle barış yapmak istiyor ve bunu Filistin, Lübnan ve Suriye'deki işgallerini bitirmeden yapmak istiyor. Birçok Arap ülkesiyle ilişkilerini normalleştirdiler ancak güvenlik elde edemediler. 7 Ekim'de yaşananlar bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"İsrail cezasız kaldığı için istediğini yapıyor"

Moderatör Fakhri'nin, "Arap ülkeleriyle normalleştirme süreci devam ederken İsrail neden Filistin'le barış yoluna gitsin?" sorusuna Maliki, İsrail'i barışı zorlamak için uluslararası alandaki cezasızlığının sona ermesi gerektiği cevabını vererek şöyle devam etti:

"İsrail dünyaya meydan okuyabiliyor ve cezasız kaldığı için istediğini yapıyor. İsrail'e ambargo sözünü dahi kullanmıyorlar. Bu sözü kullanan olursa da İsrail 'antisemitik' etiketi yapıştırıyor. Bu cesareti Güney Afrika gösterdi. İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini haykırdı. Diğer ülkeler de harekete geçmelidir. İsrail'e ambargo veya yaptırım uygulamak tek çözümdür. Rusya'ya uygulanan ambargo İsrail'e uygulanmıyor."

Arap ülkelerinin Filistin'e desteği yeterli mi?

Arap ülkelerinin Filistin'e siyasi destek verdiğini ancak finansal destek veremediğini anlatan Maliki, "Mali yardım söz konusu olduğunda problem oluyor. Çok zor maddi durum içinde olduğumuzu da biliyorlar. İsrail bizim vergilerimize el koydu. Son bir yılda kamu çalışanlarımıza maaş ödeyemedik. Arap ülkeleri 100 milyon dolarlık yardım için bir araya gelmişti ancak maalesef şimdiye kadar bu konuda adım atılmadı. Arap ülkelerinin verdiği siyasi destek konusunda tatmin oluyoruz ancak maddi yardım konusunda tatmin olamıyoruz." diye konuştu.

Maliki, ABD'nin Gazze'deki katliamlara ve savaş suçlarına rağmen İsrail'e verdiği desteğe işaret ederek şunları kaydetti:

"Tek bir süper güç İsrail'e eleştirilere kalkan oluyor. İsrail şu anda soykırım suçu işliyor bir sorun varsa bu gücün İsrail'e arka çıkmasıdır. İsrail'in bir an evvel işgali durdurması ve Filistin devletinin kurulması gereklidir. Filistin'deki durum çok kötü ve çok büyük adaletsizlik görüyoruz."

Buhabib: "BM, Fransa veya ABD'nin arabuluculuğunda bu sorunun çözülmesi gerekir"

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib de ABD yönetiminin İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını durdurma kapasitesine sahip olduğuna dikkati çekerek BM, Fransa veya ABD'nin arabuluculuğunda bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Lübnan'ı her gün tehdit ettiğini belirten Buhabib, "Herhangi bir ateşkesi kabul etmeyeceklerini söylüyorlar. Lübnan kesinlikle barış taraftarı. Filistinliler için barış tesis edilmeli. 75 senelik savaştan bahsediyoruz artık barış olmalı, İsrail için de güvenlik böyle sağlanacak. Biz bütün işgal edilen bölgelerden çekilmelerini istiyoruz bu da güvenliği getirecektir." ifadelerini kullandı.

Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların genişlemesi ihtimali

Buhabib, ülkenin güney sınırında Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin ise "Biz kesinlikle korkuyoruz ancak Hizbullah'tan korkmuyoruz çünkü Hizbullah işgal yoksa savaş istemiyor zaten. Ateşkesin ve sınırlar arasında güvenliğin tesis edilmesi için Avrupa ülkelerinden ateşkesin sağlanmasını istiyoruz. Lübnan'a karşı savaş açılırsa bu tek ülkeyle sınırlı kalmaz, bölgesel savaşa dönüşür. Hizbullah şaka değil, biz muhtemel bir savaşta ülkemizin mahvolacağından korkuyoruz ancak İsrail de bundan çok büyük zarar görecek." diye konuştu.

Fransa'dan İsrail ile Lübnan arasındaki sorunlarla ilgili mektup

Lübnanlı Bakan, İsrail ile Lübnan arasındaki sorunlarla ilgili Fransa'nın kendilerine içeriğinde olumlu noktalar olan bir mektup sunduğunu ve kendilerinin de yakında cevaplarını ileteceklerini belirtti.

Bahreyn'in İsrail-Filistin meselesine ilişkin tutumu

Panelin konuşmacılarından Bahreyn Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Al Halife de ülkesinin Filistin devletinin kurulmasından ve iki devletli çözümden yana olduğunu kaydetti.

Bu çözümün İsrail'in işgal ettiği toprakları terk etmesiyle olacağını söyleyen Halife, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkent olması, Filistinlilerin topraklarına dönmesi ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nin de Suriye'ye verilmesi gerektiğini ifade etti.

Halife, İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Bahreyn'in Filistin'de "kırmızı çizgisinin" olup olmadığına ilişkin soruya ise "Savaş zamanında herhangi bir ülkenin arabulucu olması mümkün değil çünkü her iki tarafa yaptırım uygulanmalıdır. Bahreyn iki toplumun birlikte yaşaması gerektiğine inanıyor." cevabını verdi.

Arap ülkeleri İsrail'in saldırılarını durdurmak için ne yapabilir?

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki ise "Arap ülkelerinin İsrail'in Filistinlilere saldırılarını durdurmak için neden adım atamadığının" sorulması üzerine, "Sadece Arap Birliği değil, tüm uluslararası kuruluşlar buna dahil. BM dahi bunu durduramadı. İsrail'in davranışlarını değiştirmesi konusunda başarısız olundu." dedi.

Arap Birliği'nin görevinin siyasi pozisyon belirlemek olduğunu söyleyen Zeki, Filistin'in desteklenmesi konusunda uluslararası konsensüs oluşturmaya çalıştıklarını ve Arap Birliği'nin Filistin'in desteklenmesinde büyük rol oynadığını savundu.

Moderatörün "Arap Birliği, durumun vahametine dair bir strateji geliştiremez mi?" sorusu üzerine Zeki, "Şu anda Arap Birliği'nin siyasi bir pozisyon oluşturma ve bununla Filistin'i destekleme konusunda tatmin olduğunu söyleyebilirim ancak bu suç unsuru barındıran savaşı durdurma çabalarımızın olmadığı anlamına gelmiyor. Arap ülkeleri bu çabalara dahil oluyor." değerlendirmesinde bulundu.