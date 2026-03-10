Orta Doğu'dan 40 Bin Amerikalı Tahliye Edildi - Son Dakika
Orta Doğu'dan 40 Bin Amerikalı Tahliye Edildi

10.03.2026 22:16
ABD Dışişleri, 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'dan 40 binden fazla Amerikalıyı güvenle tahliye etti.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Kamu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarı Dylan Johnson, " 28 Şubat'tan bu yana 40 binden fazla Amerikan vatandaşı, Orta Doğu'dan güvenli şekilde ABD'ye geri döndü. Donald Trump ve Marco Rubio'nun liderliğinde ABD Dışişleri Bakanlığı, iki düzineden fazla charter uçuş gerçekleştirdi ve Orta Doğu'dan binlerce Amerikalıyı güvenli şekilde tahliye etti" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Kamu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarı Dylan Johnson, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırısı ve İran'ın misilleme saldırıları ardından Orta Doğu'dan tahliye edilen Amerikan vatandaşlarına ilişkin bilgi verdi. Johnson, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"28 Şubat'tan bu yana 40 binden fazla Amerikan vatandaşı, Orta Doğu'dan güvenli şekilde ABD'ye geri döndü. Donald Trump ve Marco Rubio'nun liderliğinde ABD Dışişleri Bakanlığı, iki düzineden fazla charter uçuş gerçekleştirdi ve Orta Doğu'dan binlerce Amerikalıyı güvenli şekilde tahliye etti."

Bölgede ticari uçuşların yeniden artmaya ve daha kolay bulunabilir hale gelmeye devam etmesine rağmen, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın charter uçuşları ve karadan ulaşım operasyonları da sürüyor. Şu anda Bakanlığın charter seçeneklerinde mevcut koltuk sayısı, bölgedeki Amerikan vatandaşlarının talebinden oldukça fazla. Birçok Amerikan vatandaşı ise ticari uçuşları kullanarak bölgeden ayrılmaya devam etmektedir.

Ulaşım konusunda yardım talep eden her Amerikan vatandaşına bu seçenekler sunulmasına rağmen, Dışişleri Bakanlığı'nın charter uçuşları ortalama olarak yüzde 40'ın altında doluluk oranıyla faaliyet göstermektedir. Yardım talep eden Amerikalıların çoğu, yardım teklif edildiğinde bunu reddetmiş; ya bulundukları ülkede kalmayı ya da daha uygun ticari uçuş seçeneklerini tercih etmiştir.

Dışişleri Bakanlığı'nın 7/24 çalışan Görev Gücü aracılığıyla yurt dışındaki 27 binden fazla Amerikan vatandaşına doğrudan yardımcı olunmuş, güvenlik yönlendirmesi ve seyahat desteği sağlanmıştır. Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen her Amerikan vatandaşına aktif şekilde yardımcı olmaya devam edecektir. Orta Doğu'da bulunan ve yardıma ihtiyaç duyan Amerikan vatandaşları, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı 7/24 +1-202-501-4444 numaralı telefondan arayabilir."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, 28 Şubat, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:28
