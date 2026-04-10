Orta Doğu Gerginliği ve ABD Enflasyonu Piyasaları Şekillendiriyor

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler piyasaların ana gündem maddesi olmaya devam ederken, son açıklamalar risk algısının bir miktar gerilemesine neden oldu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve İran'ın ateşkes ihlali açıklamalarıyla artan tansiyon, diplomatik temas beklentileriyle yerini daha temkinli bir iyimserliğe bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede saldırıların azaltılması gerektiğini ilettiğini açıkladı ve ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin iyimserliğini dile getirdi. Yarın İslamabad'da yapılması planlanan ABD-İran görüşmeleri, piyasaların kısa vadeli yönü açısından kritik önemde görülüyor.

Makroekonomik veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak mart ayı enflasyonu öne çıkıyor. Söz konusu verinin, Orta Doğu kaynaklı enerji fiyat şokunun ilk etkilerini yansıtması bekleniyor ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası üzerinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor. ABD borsalarında Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yükselişle tamamlandı, altın fiyatları jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisiyle arttı, Brent petrol fiyatları ise düşüş eğilimini sürdürdü.

Avrupa piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, Asya borsalarında gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir öne çıktı. Yurt içinde Borsa İstanbul yükselişle kapandı ve dolar/TL kuru yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde direnç ve destek seviyelerini belirtiyor.