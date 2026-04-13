Orta Doğu Gerilimi Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

13.04.2026 12:22
ABD'nin Hürmüz Boğazı'na abluka kararı, petrol fiyatlarını %7,4 artırarak varil başına 102 doların üzerine çıkardı ve küresel borsalarda düşüşe neden oldu.

Hafta sonu barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Orta Doğu'da gerilim zirveye tırmandı. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'na deniz ablukası uygulanması talimatı vermesi, enerji arzına yönelik endişeleri tetikleyerek piyasaları kırmızıya boyadı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimali, Brent petrol fiyatlarını %7,4 oranında sıçratarak varil başına 102 doların üzerine taşıdı. Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, küresel ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturacağı endişesiyle borsa endekslerini aşağı çekti. Asya piyasaları haftaya %1,1'lik bir kayıpla başlarken, S&P 500 endeks vadeli kontratları %0,7 geriledi. Avrupa borsalarının da açılışta %1,4 civarında değer kaybetmesi bekleniyor.

Orta Doğu çatışmasının başlangıcından bu yana yatırımcıların başlıca güvenli limanı olan ABD doları, G-10 para birimlerinin tamamı karşısında değer kazandı. Öte yandan, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu körükleyeceği beklentisi tahvil piyasalarını da vurdu. Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi %2,49 ile 1997'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Trump'ın açıklamasının ardından pazartesi günü New York saatiyle 10.00'dan itibaren İran limanlarına giriş-çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik ablukanın uygulanmaya başlanacağını duyurdu. ABD güçleri, İran dışındaki limanlara giden gemilerin seyrüsefer serbestisine müdahale edilmeyeceğini belirtirken, İran tarafı ablukaya 'izin vermeyeceklerini' açıkladı.

Mizuho Bank Strateji Bölüm Başkanı Jordan Rochester, piyasadaki belirsizliğe dikkat çekerek, 'Bu tür olaylarda en zor kısım, savaşın sisinin devreye girmiş olmasıdır. Dakikalar içinde birbiriyle çelişen haber akışları geliyor, hangisine güveneceğimizi kestirmek güç' değerlendirmesinde bulundu. Bloomberg stratejistleri ise yatırımcıların, Trump'ın tehditlerinin sahada tam anlamıyla karşılık bulup bulmayacağını gözlemlediğini, ancak petrol fiyatlarındaki hareketin hisse senetleri için ciddi bir aşağı yönlü risk barındırdığını ifade ediyor.

Piyasalardaki bu kaosun ortasında Macaristan'dan farklı bir haber geldi. Başbakan Viktor Orban'ın pazar günkü seçimlerde Avrupa yanlısı muhalefet karşısında ağır bir yenilgi almasıyla Macar forinti, euro ve dolar karşısında değer kazandı. Bu sonuç, Avrupa Birliği finansmanına erişimin önündeki engellerin kalkacağı beklentisiyle piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Enerji tarafında ise sadece petrol değil, doğalgaz da hareketli. Avrupa doğalgaz fiyatları (TTF), Asya seansındaki işlemlerde %18 gibi devasa bir sıçrama yaparak megavat saat başına 51,30 euroya yükseldi. Yüksek petrol fiyatlarının faiz oranlarını uzun süre yukarıda tutacağı beklentisi, getiri sağlamayan varlıklar üzerinde baskı kurdu. Altın %0,7 kayıpla 4.720 dolar seviyesine gerilerken, Bitcoin 71.000 dolar civarında seyrediyor.

Piyasalar şimdi bir yandan Orta Doğu'daki askeri hamleleri takip ederken, diğer yandan bugün Goldman Sachs ile başlayacak olan ve şirket karlarının enflasyonist baskılar altında nasıl şekillendiğini gösterecek olan ABD ilk çeyrek bilanço sezonuna odaklanmış durumda.

