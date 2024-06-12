Orta İlçesinde Kaymakam Sabahattin Çakır İlkokulu'nda Okuma Bayramı Düzenlendi

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Orta ilçesinde Kaymakam Sabahattin Çakır İlkokulu'nda okuma bayramı düzenlendi.

Birinci sınıf öğrencileri tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, sınıf öğretmeni Leyla Satılmış öncülüğünde öğrencilerin hazırladığı gösteriler sergilendi.

Gösterilerin ardından birinci sınıf öğrencilerine Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci tarafından okuma-yazma belgeleri verildi.

Okul Müdürü Onur Sapancı, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin okumaya attıkları ilk adımın onları gelecekte Türkiye için çalışan bireyler haline getireceğini belirtti.