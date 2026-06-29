Ortaca'da 19 Çocuğa Sünnet Şöleni

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 19 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında aileler ve çocukları Dalyan Kanalı'nda Mehter Takımı eşliğinde tekne gezisi yaptı.

Dalyan Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Dalyan Tabiat Parkı Günlüklü Restoran'da 19 çocuk sünnet edildi.

Vakıflar Aydın Bölge Müdürü Mücahid Vural, şölende çocuklarla ilgilenip aileleriyle sohbet etti. Etkinlikte çocuklara bisiklet ve altın hediye edildi.

İkiz çocuklarını sünnet ettiren bir aile emeği geçenlere teşekkür etti.

Vural, gazetecilere, Aydın, Denizli ve Muğla'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla toplam 102 çocuk için sünnet organizasyonları yaptıklarını söyledi.

Aydın'da dün gerçekleştirilen etkinliğin ardından Dalyan Mahallesi'nde de 19 çocuğu sünnet ettirdiklerini belirten Vural, şunları kaydetti:

"Bugün çocuklarımıza unutamayacakları bir gün yaşatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dalyan'da tekneyle sazlık turundan gelerek programımızın birinci safhasını gerçekleştirdik. Şimdi ikinci safhasında sünnet düğünlerini gerçekleştireceğiz. Cemiyetimizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum."