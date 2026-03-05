Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Zorlu, Avrupa Şampiyonu Buğra Selimzade'yi Havalimanında Karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Zorlu, Avrupa Şampiyonu Buğra Selimzade'yi Havalimanında Karşıladı

05.03.2026 12:03  Güncelleme: 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, Ermenistan’da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Ortahisar Belediyesi sporcusu Buğra Selimzade’yi havalimanında karşılayarak tebrik etti. Selimzade’nin başarılarının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Zorlu, "Buğra hepimize büyük bir sevinç yaşattı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Ortahisar Belediyesi sporcusu Buğra Selimzade'yi havalimanında karşılayarak tebrik etti. Selimzade'nin başarılarının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Zorlu, "Buğra hepimize büyük bir sevinç yaşattı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ortahisar Belediyesi sporcusu milli atıcı Buğra Selimzade, başarılarını sürdürüyor. 37 yaşındaki sporcu, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda milli takım ile 10 metre Havalı Tabanca Erkekler Trio yarışmasında altın madalya kazandı. Daha önce turnuvada takım halinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, 10 metre Havalı Tabanca Erkekler Trio yarışmasında, eleme yarı finalinde topladığı 579 puanla lider olarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Finalde Ukrayna (Maksym Himon, Oleh Omelchuk, Viktor Bankin) ile karşılaşan sporcular, maçı 17-11 kazanarak bu kategoride üst üste 3'üncü Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı.

Daha önce 3 kez 10 metre havalı tabanca takım kategorisinde Avrupa Şampiyonluğu, 10 metre havalı tabanca kategorisinde Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, 10 metre havalı tabanca kategorisinde dünya üçüncülüğü, 2025 HN Kup ikinciliği, Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda da 50 metre tabanca kategorisinde de ikinciliği, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası takım ikinciliği bulunan Selimzade, Ermenistan'da altın madalya kazanarak koleksiyonuna yeni bir başarı ekledi.

"Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum"

Bugün Trabzon'a gelen Buğra Selimzade'yi havalimanında Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Uzunoğlu, şampiyon sporcunun ailesi ve vatandaşlar karşıladı. Selimzade'ye çiçek vererek tebrik eden Zorlu, "Sporcumuz Buğra Selimzade'nin de yer aldığı Atıcılık Milli Takımımız, Ermenistan'da elde ettiği başarılarla hepimize büyük bir gurur yaşattı. Buğra Selimzade de başarılarına yenilerini ekleyerek Trabzon'a 1 altın ve 1 gümüş madalyayla döndü. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Mili takım formasıyla katıldığı şampiyonada Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirten Buğra Selimzade, başta Başkan Ahmet Kaya olmak üzere kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ermenistan, Ortahisar, Güncel, Avrupa, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Zorlu, Avrupa Şampiyonu Buğra Selimzade'yi Havalimanında Karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:01:42. #7.12#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Zorlu, Avrupa Şampiyonu Buğra Selimzade'yi Havalimanında Karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.