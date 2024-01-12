 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ortahisar Belediye Başkanı Filistinli Üniversite Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Ortahisar Belediye Başkanı Filistinli Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Filistinli üniversite öğrencileriyle buluştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Filistinli Üniversite Öğrencileriyle Buluştu
12.01.2024 - 13:12,
Abone Ol

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Filistinli üniversite öğrencileriyle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediyesi ile Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Gazze'de şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, Filistinli öğrencilerin acılarını ve hüzünlerini paylaştığını belirterek, "Aynı hüznü yaşıyoruz ama en azından bu duygularımızla beraber bir arada olmamız güzeldir. Bir ve beraber olduğumuz zaman daha güçlü oluruz, daha güçlü, daha kuvvetli bir ses çıkar." ifadesini kullandı.

Genç, Filistin'in özgür olacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu savaşı emperyal güçler ve uluslararası medya sanki Hamas'ın hareketiyle başladığı şeklinde bir algı oluşturuyorlar. Oysa ki Filistin 1938'ten beri tutsak, esaret altında. Hürriyetinden mahrum olmuş, mağdur olmuş kardeşlerimiz. Ancak ne mutlu oradaki Müslüman kardeşlerimize ki onlar Kudüs'ün savunucuları olarak Peygamberimizin müjdesine mazhar olmuşlardır."

Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Abdulkadir Yılmaz ise Gazze'de sürdürülen direnişin dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli uyanışlara vesile olacağını inandığını aktardı.

Öğrencilerle sohbet eden Genç, kendisine ulaştırılan taleplerin en kısa zamanda karşılanması için gayret edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ahmet Metin Genç, Ortahisar, Trabzon, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Filistinli Üniversite Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika


13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40
Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti

Son Dakika
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 13:52:05. #1.12#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediye Başkanı Filistinli Üniversite Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement