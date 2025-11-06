Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan İmamoğlu'na Destek

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Türkiye çok zor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Ekrem İmamoğlu Başkanımızın yaşadıklarını hepimiz görüyoruz. Bugün de o yaşadıklarını daha da ağırlaştırarak meseleyi ailesine kadar indirdiler. Savaşın bile bir hukuku vardır, 12 Eylül faşist darbesinin bile bir hukuku vardı ama bugün Türkiye'de yaşananlar hiçbir yere sığmıyor" dedi.

Kaya, Başkan Yardımcıları Alper Öztürk, Celal Akaç, Cüneyit Zorlu ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte, CHP Trabzon İl Başkanlığı ve Ortahisar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yeniden göreve seçilen İl Başkanı Mustafa Bak, İlçe Başkanı Haluk Batmaz ve yönetimlerini tebrik eden Kaya; birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi, örgütlerin belediye çalışmalarına verdiği destekler için teşekkür etti.

İlk olarak CHP Ortahisar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Kaya, dayanışma ve uyum içerisindeki çalışmaların başarıyı daha da artıracağını söyleyerek, Batmaz ve yönetimini tebrik etti, yeni dönemde yapacakları çalışmalar için başarılar diledi.

Batmaz da Kaya ve heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, bundan sonra da vatandaşların ve kentin menfaatlerini önceleyen bir anlayışla, uyum içinde çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Kaya, daha sonra CHP Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek yeniden göreve seçilen İl Başkanı Mustafa Bak ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Burada yaptığı konuşmada da birlik ve beraberlik mesajları veren Kaya, "Ailemize yeni katılan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyor ve hepsini tebrik ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte, uyum içinde Trabzon'umuza hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kritik bir eşikten geçtiğini ve bu süreçte CHP'nin tarihi bir misyonu olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Muz cumhuriyetlerinde bile böyle bir hukuk düzeni yok"

"Türkiye çok zor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu sebeple başarılı olmamız bir zorunluluk. Türkiye'nin kurtuluş umudu olarak gördüğümüz çalışma arkadaşımız, kardeşimiz, hemşehrimiz Ekrem İmamoğlu Başkanımızın yaşadıklarını hepimiz görüyoruz. Bugün de o yaşadıklarını daha da ağırlaştırarak meseleyi ailesine kadar indirdiler. Savaşın bile bir hukuku vardır, 12 Eylül faşist darbesinin bile bir hukuku vardı ama bugün Türkiye'de yaşananlar hiçbir yere sığmıyor. Ekrem İmamoğlu Başkanımızın babası Hasan amcamız ve oğlu Selim kardeşimiz, Vatan Karakolu'na giderek ifade verdiler. Ben de yanlarında olmayı bir görev sayarak oraya gittim. Sonrasında da Ekrem Başkanımızı ziyaret ettim. Ekrem Başkan 200 günü aşkın süredir haksız, hukuksuz bir biçimde, iddianame ve delil olmaksızın içeride tutuluyor. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez. Bunun hukukta yeri yok. Muz cumhuriyetlerinde bile böyle bir hukuk düzeni yok. Ama maalesef Türkiye bugün bunu yaşıyor ve bu bizi kahrediyor."

Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini, yaşanan birlik ve beraberlik ikliminden de çok mutlu olduğunu vurgulayan Kaya sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Kenetleneceğiz, partimizi iktidara taşıyacağız"

"Ekrem Başkanım dimdik ayakta, bana Trabzon'u sordu ve kongrelerle ilgili süreci anlattığımda çok mutlu oldu. Ailesine yapılan zulümden dolayı üzgün olduğunu ifade etti. Murat Çalık Başkanımızı da ziyaret ettim. Onlar orada o zor şartlarda daracık hücrelerde dimdik ayakta duruyorlar. Dolayısıyla bizlere düşen görev, tüm teşkilatlarımızla sıkı bir yumruk olup hep birlikte partimizin Trabzon'da çıtasını yükseltmek, hizmet kalitesini olabildiğince artırmaktır. Hepimiz de bu bilinçte olduğumuz için burada mücadele ediyoruz. Ben inanıyorum ki bu güç birliğimiz devam ettiği sürece Trabzon'da hiçbir güç önümüzde duramayacaktır. Kenetleneceğiz, partimizi iktidara taşıyacağız. Türkiye'nin umudu olma adımını hep birlikte atacağız. Ülkenin başka şansı da yok. Türkiye'nin tek şansı, bizim başarılı olmamızdır, böyle tarihi bir misyonumuz var. Hepinize bu yolda başarılar diliyorum ve bu kadroların Trabzon'da tarih yazmaya talip kadrolar olduğuna inanıyorum."

Ziyaret için Kaya ve Başkan Yardımcılarına teşekkür eden CHP İl Başkanı Mustafa Bak da "Belediyelerimiz Trabzon'da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyorlar, kendilerini tebrik ediyoruz. Bizler de parti teşkilatlarımız, yöneticilerimiz ve üyelerimizle bu mücadeleye elimizden gelen desteği veriyoruz. Bundan sonra da birlik ve dayanışma içerisinde hareket ederek hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ekrem Başkanımız ve diğer başkanlarımızın da bizden beklentilerinin bu olduğunu biliyor ve bu sorumlulukla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.