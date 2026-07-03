Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Özel Gereksinimli Bireylerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Özel Gereksinimli Bireylerle Kahvaltıda Buluştu

03.07.2026 16:10  Güncelleme: 17:19
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle kahvaltıda bir araya gelerek talepleri dinledi, çocuklara uçurtma hediye etti ve atölyelerde boyama yaptı.

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlenen kahvaltı programında özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile bir araya geldi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve eşi Tuba Kaya, özel gereksinimli birey derneklerinin temsilcileri, özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlenen kahvaltı programında buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda Başkan Kaya, özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerle ilgili talep ve beklentileri dinleyerek, dernek yöneticileri ve ailelerle görüş alışverişinde bulundu.

Kahvaltı programının ardından çocuklara uçurtma hediye eden Başkan Kaya, atölyeleri de ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte boyama yaptı.

"ÖZEL BİREYLERİMİZİN HAYATIN İÇİNDE YER ALMASINI İSTİYORUZ"

Özel gereksinimli bireylerin özgür, eşit ve mutlu bireyler olarak yaşamasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirten Başkan Kaya, engelleri birlikte aşmanın yolunun sevgiden, dayanışmadan ve empati kültüründen geçtiğini kaydetti.

Engelsiz Yaşam Parkı ile Ortahisar'da çok önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını ifade eden Başkan Kaya, "Özel gereksinimli bireylerimizin ve yavrularımızın sosyal hayatın içinde yer almasını istiyoruz. Bu noktada Ortahisar Belediyesi olarak tüm engelli derneklerimizle sık sık bir araya geliyor, taleplerini dinliyor ve ona göre hareket ediyoruz. İstiyoruz ki bu şehirde bütün vatandaşlarımızla birlikte huzur içinde, kardeşçe ve mutlu bir biçimde yaşayalım. Toplumun her alanında eşit katılımı güçlendirmek, engelleri birlikte kaldırmak ve umut dolu bir yaşamı herkes için mümkün kılmak adına çalışıyoruz. Bütün gücümüzle dezavantajlı guruplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Özel Gereksinimli Bireylerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Özel Gereksinimli Bireylerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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