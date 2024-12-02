Ortahisar Belediye Meclisi Aralık Toplantılarının İlk Günü Gerçekleşti

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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantıları, Belediye Başkanı Ahmet Kaya yönetiminde başladı. Kaya, 150 belediye personelinin emekli olması durumunda ödenecek tazminata ilişkin "Önümüze çıkması muhtemel kıdem tazminatlarıyla ilgili bir paraya, kaynağa ihtiyacımız var. Bunun temini ve ayrıca Cumhurbaşkanı'mızın çıkardığı bir kararname var. Artık şirket borçları için belediyelerin gelirlerinin kaynağından kesilmesi konusunda bir kararname yayınlandı. Buna baktığımızda, ciddi bir kaynak sıkıntısı yaşayacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantıları, Belediye Başkanı Ahmet Kaya yönetiminde başladı. Başkan Kaya, toplantının açılışında meclis üyelerini belediyenin kasım ayı faaliyetleri hakkında bilgilendirdi. Daha sonra Meclis gündemine gelen borçlanma için teminat mektubu alınması hakkında Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya yetki verilmesiyle ilgili madde gündeme alınarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi.

Yaklaşık 350 belediye personelinin emekliliğe hak kazandığını, bunlardan 150 personelin emekli edilmesinin planlandığını dile getiren Başkan Kaya, borçlanma yetkisinin bu personelin kıdem tazminatlarının ödenmesi ve Belediye şirketlerinin borçlarıyla ilgili olduğunu söyledi.

Önceki hafta Ankara'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Kaya, "Önümüze çıkması muhtemel kıdem tazminatlarıyla ilgili bir paraya, kaynağa ihtiyacımız var. Bunun temini ve ayrıca Cumhurbaşkanı'mızın çıkardığı bir kararname var. Artık şirket borçları için belediyelerin gelirlerinin kaynağından kesilmesi konusunda bir kararname yayınlandı. Buna baktığımızda, ciddi bir kaynak sıkıntısı yaşayacağımızı öngörüyoruz. Bütün bunlara tedbir amaçlı olarak hem emekli olacak personelimize hem de bu kaynağından yapılacak kesintilere karşı tedbir amaçlı böyle bir yola gitme ihtiyacı duyuyoruz. Bu konuda da Meclis'imizden yetki istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir ayda alınması gereken mektubu, üç aylık bir zamanda almış olduk"

'Ortahisar Belediyesi'ne teminat mektubu verilmediği' gibi bir durumun söz konusu olup olmadığıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine Başkan Kaya, "Teminat mektubunu aldık ama normalde bir ayda alınması gereken mektubu, üç aylık bir zamanda almış olduk. Rakam küçük olmasına karşın, süreç uzadı ama nihayetinde 25 milyonluk teminat mektubunu aldık" açıklamasında bulundu.

"Ben borçlanmaktan korkan, borçlanmayı hiç sevmeyen bir insanım"

Belediye'de emeklilik hakkı kazanan 350 personel bulunduğunu, bunlardan 150'sinin emekli edilmesinin planlandığını kaydeden Başkan Kaya, "Şu anda belediyemizde emeklilik hakkı elde eden 350 personelimiz var. Memurlar da var ama emekli olmasını öngördüğümüz 150'ye yakın personel var. Dolayısıyla 130-140 milyon TL civarında bir kaynağa ihtiyacımız var. Mevcut kaynaklarımız ve bu kaynaklarla beraber emekli olacak personelimizin kıdem tazminatlarını ödemeye düşünüyoruz. Ben borçlanmaktan korkan, borçlanmayı hiç sevmeyen bir insanım. Çok zaruri olmadıkça da bu kalemi kullanmak istemiyorum ama bazı durumlarda mecbur kalıyoruz. Bütün belediyelerin başvurduğu yöntemdir. Biz de olabilecek en az rakamlarla bu yola başvuruyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından borçlanma için teminat mektubu alınması hakkında Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya yetki verilmesiyle ilgili madde gündeme alınarak oylandı ve oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi.

Ortahisar Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantılarına yarın saat 14.00'te yapılacak toplantıyla devam edilecek.