Ortahisar Belediyesi Kar Yağışına Hazır

Güncel

İsrail\'den ateşkes ihlali! Lübnan\'a hem havadan hem karadan saldırdı

Trump resmen tüm Ukrayna\'nın sahibi olmak istiyor

Herkes Osimhen\'in bu hareketini tartışıyor

Hiç düşünmeden aldığı plaka sayesinde milyoner oldu

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçede beklenen kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için gereken bütün önlemlerin alındığını belirterek, "Halkımız müsterih olsun, ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında ve halkımızın hizmetindedir" dedi.

Ortahisar Belediyesi, ilçede beklenen kar yağışı öncesinde, 87 mahallede yolların açık tutulması ve hayatın normal akışında devam etmesi amacıyla başlattığı hazırlıklarını tamamladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen kar uyarısının ardından teyakkuza geçen Fen İşleri Müdürlüğü ile Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Akoluk yerleşkesinde 12 JCB, 5 greyder, 3 kepçe, 4 tuzlama aracı, 6 binek araç, 120 ton tuz ve 150 personelle hazır halde bekliyor. Karla mücadele çalışmalarında yer alacak ekipler, iş makinelerinin son bakımlarını da yaptı. Ekipler, araçlara zincir taktı, tuzlama araçlarını müdahaleye hazır hale getirdi ve muhtarlıklara gönderilecek tuzları araçlara yükledi.

"Hayatın normal seyrinde devam etmesi için gereken bütün önlemleri aldık"

Merkez ve kırsaldaki 87 mahalleye kesintisiz hizmet vermek üzere Karla Mücadele Kriz Merkezi oluşturduklarını dile getiren Başkan Kaya, "12 JCB, 5 greyder, 3 kepçe, 4 tuzlama aracı, 120 ton tuz, 6 binek araç ve 150 personelden oluşan karla mücadele ekibimiz, Akoluk yerleşkemizde hazır halde bekliyor. Fen İşleri Müdürümüzün koordinasyonundaki ekiplerimiz, Belediyemizin sorumluluk alanında ulaşımın güvenli bir şekilde devam etmesi ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kar ve buzla mücadele çalışması yürütecek. Kar yağışlarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve hayatın normal seyrinde devam etmesi için gereken bütün önlemleri aldık. Bu zorlu mücadelede görev alan bütün ekibimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kar yağışının yoğunluğuna göre karla mücadelede görev alacak personel sayısını artırabileceklerini söyleyen Başkan Kaya, "Halkımız müsterih olsun, ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında ve halkımızın hizmetindedir" diye konuştu.

Ortahisar Belediyesi Karla Mücadele Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, kar yağışının etkili olduğu yerlerde vatandaşların, ilgili telefonu arayarak ya da Whatsapp Çözüm Hattı'na bildirimde bulunarak ekiplere taleplerini iletebileceği belirtildi.