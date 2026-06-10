Ortahisar Belediyesi, Konser Sonrası Ulaşım Krizini Sekiz Otobüsle Çözdü

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserler sonrasında ortaya çıkan ulaşım krizini çözmek için harekete geçti. Dün akşam geç saatlerde biten konserin ardından belediyeye ait sekiz otobüsle kent merkezine ulaştırılan vatandaşlar, hizmet için teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserlere katılan vatandaşların yaşadığı ulaşım mağduriyetine duyarsız kalmadı. Akyazı Etkinlik Alanı'nda yapılan ve gece geç saatlerde biten konserler sonrası binlerce vatandaşın dolmuş ve belediye otobüsü bulamadığı için uzun mesafeleri yürümek zorunda kalması üzerine, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın talimatıyla mağduriyeti gidermek üzere çalışma başlatıldı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sekiz otobüsle sağlanan ulaşım desteğiyle, aralarında turistlerin de bulunduğu yüzlerce vatandaş, Akyazı'dan Meydan'a ulaştırıldı.

ULAŞIM DESTEĞİ, ETKİNLİKLER BİTENE KADAR DEVAM EDECEK

Konser sonrası vatandaşların yaşadığı ulaşım mağduriyetine duyarsız kalmadıklarını ve imkanları oranında çözüm ürettiklerini belirten Başkan Kaya, desteğin etkinlikler bitene kadar sürdürüleceğini ifade etti.

VATANDAŞLAR, BAŞKAN KAYA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Etkinlik alanından dönüşlerin büyük bir sıkıntı yarattığını ifade eden vatandaşlar, Ortahisar Belediyesi'nin servis araçlarıyla sağladığı çözümün kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Ulaşım desteği için Ortahisar Belediyesi'ne ve Kaya'ya teşekkür eden vatandaşlar, şunları söyledi:

-"İlk gün konser çıkışında kalabalık yığıldı ve yol kenarları insanla kaplandı. Herkes dolmuş ve otobüs bulmaya çalışıyordu, çok zordu. Kent merkezine bu kadar uzakta bir alanda konser yapılıp ring aracı konulmaması çok saçmaydı. Şimdi buraya servis araçlarının getirilmesi çok büyük bir avantaj, bu yüzden mutluyuz. Çok güzel bir çözüm bulundu. En başından beri servis araçlarının görevlendirilmesi gerekiyordu. Bu çözüm için Ortahisar Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."

-"Ortahisar Belediyesi güzel bir çözüm buldu. Büyük minibüslerin burada görevlendirilmesi ulaşım sorunumuzu bir miktar çözecektir. Ortahisar Belediyesi'ne bu ince düşünceleri ve destekleri için teşekkür ediyoruz."

-"Ulaşım konusunda ilk gün büyük sıkıntılar çektik. 1 saate yakın yol kenarlarında bekledik. En sonunda otostop çekip gidebildik. Ortahisar Belediyesi'nin yaptığı uygulama bizleri çok rahatlattı, bunun için teşekkür ediyorum."

KONSERE KATILAN TURİSTLER DE OTELLERİNE ULAŞTIRILDI

Turist olarak geldikleri Trabzon'da konsere katıldıklarını ancak dönüşte ulaşım sorunu yaşadıklarını dile getiren turistler ise belediyenin aracıyla kent merkezindeki otele ulaştırıldı. Turistler, "Kosova'dan turist olarak geldik ve konsere katılmak istedik. Ancak otele dönüşümüzde ulaşım zorluğu yaşadık. Ortahisar Belediyesi, bizlere destek vererek otelimize ulaşımımızı sağladı. İyi ki varlar, çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.