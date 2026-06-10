Ortahisar Belediyesi, Konser Sonrası Ulaşım Krizini Sekiz Otobüsle Çözdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortahisar Belediyesi, Konser Sonrası Ulaşım Krizini Sekiz Otobüsle Çözdü

10.06.2026 13:10  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konserler sonrası yaşanan ulaşım mağduriyetine Ortahisar Belediyesi sekiz otobüsle destek verdi. Vatandaşlar ve turistler kent merkezine ücretsiz taşındı.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserler sonrasında ortaya çıkan ulaşım krizini çözmek için harekete geçti. Dün akşam geç saatlerde biten konserin ardından belediyeye ait sekiz otobüsle kent merkezine ulaştırılan vatandaşlar, hizmet için teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserlere katılan vatandaşların yaşadığı ulaşım mağduriyetine duyarsız kalmadı. Akyazı Etkinlik Alanı'nda yapılan ve gece geç saatlerde biten konserler sonrası binlerce vatandaşın dolmuş ve belediye otobüsü bulamadığı için uzun mesafeleri yürümek zorunda kalması üzerine, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın talimatıyla mağduriyeti gidermek üzere çalışma başlatıldı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sekiz otobüsle sağlanan ulaşım desteğiyle, aralarında turistlerin de bulunduğu yüzlerce vatandaş, Akyazı'dan Meydan'a ulaştırıldı.

ULAŞIM DESTEĞİ, ETKİNLİKLER BİTENE KADAR DEVAM EDECEK

Konser sonrası vatandaşların yaşadığı ulaşım mağduriyetine duyarsız kalmadıklarını ve imkanları oranında çözüm ürettiklerini belirten Başkan Kaya, desteğin etkinlikler bitene kadar sürdürüleceğini ifade etti.

VATANDAŞLAR, BAŞKAN KAYA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Etkinlik alanından dönüşlerin büyük bir sıkıntı yarattığını ifade eden vatandaşlar, Ortahisar Belediyesi'nin servis araçlarıyla sağladığı çözümün kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Ulaşım desteği için Ortahisar Belediyesi'ne ve Kaya'ya teşekkür eden vatandaşlar, şunları söyledi:

-"İlk gün konser çıkışında kalabalık yığıldı ve yol kenarları insanla kaplandı. Herkes dolmuş ve otobüs bulmaya çalışıyordu, çok zordu. Kent merkezine bu kadar uzakta bir alanda konser yapılıp ring aracı konulmaması çok saçmaydı. Şimdi buraya servis araçlarının getirilmesi çok büyük bir avantaj, bu yüzden mutluyuz. Çok güzel bir çözüm bulundu. En başından beri servis araçlarının görevlendirilmesi gerekiyordu. Bu çözüm için Ortahisar Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."

-"Ortahisar Belediyesi güzel bir çözüm buldu. Büyük minibüslerin burada görevlendirilmesi ulaşım sorunumuzu bir miktar çözecektir. Ortahisar Belediyesi'ne bu ince düşünceleri ve destekleri için teşekkür ediyoruz."

-"Ulaşım konusunda ilk gün büyük sıkıntılar çektik. 1 saate yakın yol kenarlarında bekledik. En sonunda otostop çekip gidebildik. Ortahisar Belediyesi'nin yaptığı uygulama bizleri çok rahatlattı, bunun için teşekkür ediyorum."

KONSERE KATILAN TURİSTLER DE OTELLERİNE ULAŞTIRILDI

Turist olarak geldikleri Trabzon'da konsere katıldıklarını ancak dönüşte ulaşım sorunu yaşadıklarını dile getiren turistler ise belediyenin aracıyla kent merkezindeki otele ulaştırıldı. Turistler, "Kosova'dan turist olarak geldik ve konsere katılmak istedik. Ancak otele dönüşümüzde ulaşım zorluğu yaşadık. Ortahisar Belediyesi, bizlere destek vererek otelimize ulaşımımızı sağladı. İyi ki varlar, çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Ortahisar, Belediye, Trabzon, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi, Konser Sonrası Ulaşım Krizini Sekiz Otobüsle Çözdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Park halindeki araçta korkunç sır Oyun oynayan çocuklar buldu Park halindeki araçta korkunç sır! Oyun oynayan çocuklar buldu
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi’ne böyle veda etti Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti
Ergin Ataman, Türkiye’ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi Ergin Ataman, Türkiye'ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi
Aziz Yıldırım’ın yükü büyük 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya

13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: İran savaşı nedeniyle destek tutarlarımızı artırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: İran savaşı nedeniyle destek tutarlarımızı artırıyoruz
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
12:26
Bakan Tekin’den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 13:50:58. #7.13#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi, Konser Sonrası Ulaşım Krizini Sekiz Otobüsle Çözdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.