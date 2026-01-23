Ortahisar Belediyesi'nden Memur Personeline Sds Zammı

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nde görev yapan memurların maaşlarına, tavan ücret üzerinden artış yapılmasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi'ni (SDS) imzalayan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Göreve geldiğimiz günden bu yana personel maaşlarında, gücümüz doğrultusunda refahı artırmaya gayret ettik. Yapılan sözleşmenin çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ortahisar Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında, belediye personeli memurları kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile Tüm Bel-Sen Trabzon Şube Başkanı Haydar Karsan'ın birlikte imzaladığı sözleşmeyle, Belediyede çalışan kamu emekçilerinin maaşlarına iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS), 2026 yılında yenilendi.

Başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine, Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Ernul Arslan ve Özer İskender, Tüm Bel-Sen Trabzon Şube Başkanı Haydar Karsan ve sendika temsilcileri ile belediye birim müdürleri katıldı.

"Göreve geldiğimiz günden bu yana personel maaşlarında gücümüz doğrultusunda refahı artırmaya gayret ettik"

"Biz emeğin en yüce değer olduğuna inanan insanlarız" diyen Kaya, adaletle bölüşen bir anlayışla belediyecilik yaptıklarını dile getirdi. Kaya, konuşmasında şunları kaydetti:

"Halkımız hayat pahalılığı ve zamlar altında inim inim inliyor. Ayrıcalıklı bir azınlık şatafat içinde yaşarken milyonlarca vatandaşımız temel ihtiyaçlarına erişemeyecek durumda. Bu kötü gidişe 'dur' demek zorundayız. Bizim, birlikte üreten, adaletle bölüşen bir anlayışa ihtiyacımız var. Ülkedeki en büyük sorun geçim sıkıntısı olunca, bu noktada sosyal hizmetlerimiz ve desteklerimizle halkımızın yanında olmayı belediyecilik anlayışımızda ilk sıraya yerleştirdik. Aynı noktada personel sözleşmelerinde de, enflasyon ve hayat pahalılığına karşı çalışanlarımızın refahını korumayı ve artırmayı esas aldık. Biz, çalışma barışının çok değerli olduğuna inanıyoruz ve bu barışın korunması adına kurum olarak yapmamız gereken fedakarlık ne ise, onları yapma kararlılığı içinde olacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana personel maaşlarında gücümüz doğrultusunda refahı artırmaya gayret ettik. Yapılan sözleşmenin çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

"Ortahisar Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kaya'ya içtenlikle teşekkür ediyoruz"

Tüm Bel-Sen Trabzon Şube Başkanı Haydar Karsan da emekçilerin yanında olduğu için Kaya'ya teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Tüm Bel-Sen sendikamızla Ortahisar Belediye Başkanlığı arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile kamu çalışanı memur arkadaşlarımıza sunulan ekonomik destek için Ortahisar Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kaya'ya içtenlikle teşekkür ediyoruz. AKP hükümetinin bilinçli bir şekilde belediyeleri sürüklediği ekonomik kıskaç ve zorluklara karşın, Başkanımız Ahmet Kaya her zaman emekçilerin yanında yer alan ve kamu kaynaklarından emekçiler lehine sonuçlar üreten politik tercihlerde bulundu. Biliyoruz ki Sayın Ahmet Kaya Başkanımız sadece belediyedeki memur emekçilerine değil, kentteki bütün ihtiyaç sahibi toplumsal kesimlere elini uzatarak sosyal barışı ve huzuru sağlama konusunda ciddi adımlar atıyor. Halkın vergilerini bir avuç rant kesimine değil, Ortahisar halkının ihtiyaçlarına harcayan bu politikanın büyüyerek devam etmesini ve diğer belediyelere örnek olmasını diliyorum."