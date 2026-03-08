Ortahisar Belediyesi'nden 8 Mart Dolayısıyla İlçeli Kadınlara Özel Program

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir farkındalık etkinliğine imza attı. Bir gün boyunca süren gezi, aktivite, spor ve iftar yemeği organizasyonunda belediyenin davetlisi olan beş kadına, gün sonunda hediye takdim edilerek günleri kutlandı.

Ortahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün 8 Mart dolayısıyla düzenlediği programda ilçede yaşayan biri engelli beş kadın, bir gün boyunca Ortahisar Belediyesi'nin tesislerinde ağırlandı, etkinliklere katıldı.

Ortahisar Belediyesi, konuklarını ilk olarak Ortahisar Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın idmanına götürdü. Burada hentbolu keşfeden kadınlar, antrenörler eşliğinde egzersiz yaparak, güne sporla başladı.

Kadınlar akvaryumu gezdi, Ekopark'ta yürüyüş yaptı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin değerlerinin birlikte keşfedilmesi ve kültürel ve sosyal alanlarda bir araya gelmek amacıyla günün ikinci programında kadınları, Trabzon Akvaryum'da ağırladı. Burada deniz canlılarını keşfederek keyifli bir gün geçiren kadınlar daha sonra Ekopark'ta yürüyüş yaptı. Boztepe Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu ile Sağlıkçılar Parkı gezisine de katılan kadınlar, keyifli geçen günün sonunda birlikte iftar yaptı.

Programın ardından Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Uzunoğlu, kadınlara hediye takdim etti. Keyifli ve değerli hissettiren bir gün geçiren kadınlar, keyifli program için Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda, kadınları her alanda baş tacı yapan bir anlayışla görev yaptıklarını belirten Başkan Kaya, "Kadınlarımızın her alanda kıyasıya mücadele edebilecek yüreği, cesareti ve birikimi var. Yeter ki onlara sahip çıkılsın, yeter ki fırsat eşitliği sağlansın. Ortahisar Belediyesi olarak kadınlarımızı hayatın her kademesinde destekleyici çalışmalar yapıyor, üreten kadınları iş hayatına dahil etmek üzere birçok proje yürütüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınların güçlenmesine yönelik yapılacak bütün faaliyetlerde aktif rol alarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.