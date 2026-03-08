Ortahisar Belediyesi'nden 8 Mart Dolayısıyla İlçeli Kadınlara Özel Program - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortahisar Belediyesi'nden 8 Mart Dolayısıyla İlçeli Kadınlara Özel Program

08.03.2026 13:29  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla engelli beş kadına özel bir etkinlik düzenleyerek, spor, kültürel geziler ve iftar organizasyonu ile farkındalık yarattı. Kadınlar, çeşitli aktivitelerin ardından hediye takdim edilerek günlerini kutladılar.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir farkındalık etkinliğine imza attı. Bir gün boyunca süren gezi, aktivite, spor ve iftar yemeği organizasyonunda belediyenin davetlisi olan beş kadına, gün sonunda hediye takdim edilerek günleri kutlandı.

Ortahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün 8 Mart dolayısıyla düzenlediği programda ilçede yaşayan biri engelli beş kadın, bir gün boyunca Ortahisar Belediyesi'nin tesislerinde ağırlandı, etkinliklere katıldı.

Ortahisar Belediyesi, konuklarını ilk olarak Ortahisar Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın idmanına götürdü. Burada hentbolu keşfeden kadınlar, antrenörler eşliğinde egzersiz yaparak, güne sporla başladı.

Kadınlar akvaryumu gezdi, Ekopark'ta yürüyüş yaptı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin değerlerinin birlikte keşfedilmesi ve kültürel ve sosyal alanlarda bir araya gelmek amacıyla günün ikinci programında kadınları, Trabzon Akvaryum'da ağırladı. Burada deniz canlılarını keşfederek keyifli bir gün geçiren kadınlar daha sonra Ekopark'ta yürüyüş yaptı. Boztepe Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu ile Sağlıkçılar Parkı gezisine de katılan kadınlar, keyifli geçen günün sonunda birlikte iftar yaptı.

Programın ardından Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Uzunoğlu, kadınlara hediye takdim etti. Keyifli ve değerli hissettiren bir gün geçiren kadınlar, keyifli program için Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda, kadınları her alanda baş tacı yapan bir anlayışla görev yaptıklarını belirten Başkan Kaya, "Kadınlarımızın her alanda kıyasıya mücadele edebilecek yüreği, cesareti ve birikimi var. Yeter ki onlara sahip çıkılsın, yeter ki fırsat eşitliği sağlansın. Ortahisar Belediyesi olarak kadınlarımızı hayatın her kademesinde destekleyici çalışmalar yapıyor, üreten kadınları iş hayatına dahil etmek üzere birçok proje yürütüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınların güçlenmesine yönelik yapılacak bütün faaliyetlerde aktif rol alarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Kadınlar Günü, Ortahisar, Etkinlik, Hediye, Emekçi, 8 Mart, Güncel, İftar, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nden 8 Mart Dolayısıyla İlçeli Kadınlara Özel Program - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 14:21:00. #7.13#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi'nden 8 Mart Dolayısıyla İlçeli Kadınlara Özel Program - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.