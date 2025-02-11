Ortahisar Belediyesi'nden Çocuklara Çevre Eğitimi - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi'nden Çocuklara Çevre Eğitimi

Ortahisar Belediyesi, çocuklara çevre bilincini kazandırmak amacıyla yeni bir eğitim programı başlattı. Anaokulu öğrencilerine yönelik program, çevre temizliğinin önemi ve çevre dostu alışkanlıklar kazandırmayı hedefliyor.

11.02.2025 14:33  Güncelleme: 15:57
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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, çocuklara çevre bilincini ve çevre temizliğini aşılamak amacıyla yeni bir eğitim programı başlattı. Bilinçli ve duyarlı nesillerin yetişmesinde çocuk yaşta alınan eğitimlerin önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Okul öncesi eğitim kurumlarında başlattığımız eğitim programları ile çocuklarımıza çevreyle ilgili duyarlılık kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi, 'Her şeyin başı eğitim' anlayışıyla anaokulu öğrencilerine yönelik yeni bir eğitim programı başlattı. İlçe sınırları içinde yer alan anaokullarında yürütülen programda, öğrencilere uygulamalı eğitimler veriliyor.

İlk olarak Aliye Aşırbaylı Anaokulu'nda düzenlenen eğitim programında öğrencilere eğitici videolar eşliğinde çevre temizliğinin önemi ve çevreyi korumanın gerekliliği anlatıldı. Öğrencilere çevre dostu alışkanlıklar kazandırmak ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla yapılan programın birçok anaokulunda düzenlenmesi hedefleniyor.

"Temiz şehirler için eğitim şart"

Çevre bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir ve temiz bir dünya bırakmak amacıyla okullarımızda sürdürdüğümüz eğitim programlarımıza, okul öncesi eğitim kurumlarımızda devam ediyoruz. Çöpleri toplamak ve ayrıştırmak hepimiz görevi olmalı ama çöpümüzü yere atmamak elbette daha değerli. Artık devir, bir geri dönüşüm devri. Çöpümüzü ayrıştırarak atmayı çok önemsiyoruz ve çocuklarımızın da küçük yaşta bu bilinci kazanmalarını istiyoruz. Temiz şehirler için eğitim şart. Okul öncesi eğitim kurumlarında başlattığımız eğitim programları ile de çocuklarımıza çevreyle ilgili duyarlılık kazandırmayı hedefliyoruz. Daha duyarlı nesillerin yetişmesine katkı sağlayan bu anlamlı çalışmalar için Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nden Çocuklara Çevre Eğitimi - Son Dakika

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