Ortahisar'da Çocukların Yüzü, "İyilik Kumbarası" ile Gülecek

22.01.2026 10:55  Güncelleme: 12:07
Ortahisar Belediyesi, kullanılabilir durumdaki oyuncak, kitap ve giysileri toplayarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıracak 'İyilik Kumbarası' projesini hayata geçirdi. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, projeyle çocukların hayatına dokunmayı ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, "İyilik Kumbarası" projesi ile kullanılabilir durumdaki oyuncak, kitap ve giysileri toplayarak, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıracak.  Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "İyilik Kumbarası'na bırakılan her oyuncak, bir çocuğumuzun yüzünde tebessüme, her kitap yeni bir hayale, her giysi ise sıcak bir iyiliğe dönüşecek" dedi.

Ortahisar Belediyesi, çocukların temel ihtiyaçlarına doğrudan katkı sağlamak ve kent genelinde yardımlaşma ile dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Forum Trabzon AVM ve Rubenis AVM iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında hazırlanan iki kumbara, AVM'lere kuruldu. Vatandaşların kumbaralara bıraktığı tüm ürünler, belediye ekipleri tarafından tek tek incelenecek ve kullanıma uygun olanlar seçilerek ihtiyaç sahibi çocuklara verilecek.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "İyilik Kumbarası'na bırakılan her oyuncak, bir çocuğumuzun yüzünde tebessüme, her kitap yeni bir hayale, her giysi ise sıcak bir iyiliğe dönüşüyor. Bizim için sosyal belediyecilik, kimseyi geride bırakmamaktır. Özellikle çocuklarımızın hayatına dokunan, onları mutlu eden her çalışmayı çok değerli buluyoruz. Ortahisar'ımızda iyiliği büyütmeye, dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar, oyuncak, kitap ve giysi bağışlarını Forum Trabzon AVM ve Rubenis AVM'de kurulu bulunan İyilik Kumbaraları'na bırakabilecek.

Kaynak: ANKA

