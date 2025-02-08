Ortahisar Belediyesi'nden Kadın Sağlığı Semineri

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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından "Kadın Sağlığı: Bilinçlen, Güçlen, Sağlıklı Kal!" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Ortahisar Belediyesi'nin toplum sağlığına yönelik düzenlediği eğitim programları sürüyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, "Kadın Sağlığı: Bilinçlen, Güçlen, Sağlıklı Kal!" konulu eğitim semineri düzenledi. Doğum süreçleri, kadın hastalıkları ve korunma yöntemleri gibi konuların ele alındığı seminerde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sultan Mayuncur, "Kadınlarda gebelik süreci ve bunun takibi"; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aleyna Aydın ise "Kadın cinsel sağlığı" ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

Kadınlarda gebelik sürecini anlatan Dr. Mayuncur, hamilelik sürecinin trimester 1, trimester 2 ve trimester 3 olmak toplamda üç evreye ayrıldığını anlattı. Üçer aylık bu evrelerde annelerde meydana gelen fizyolojik, duygusal, anatomik değişimleri ve hassasiyetleri dile getiren Mayuncur, trimester 2 evresinde annelere demir, D vitamini ve diğer bazı vitaminlerin takviyesinin yapılmasının önemine işaret etti.

Trimester 2 evresinin hamilelik sürecinin en uzun evresi olduğunu söyleyen Mayuncur, bebekte ve annede çeşitli hastalıkların tespiti için bu evrede bazı testlerin yapılması gerektiğini dile getirdi. Trimester 3 evresinde ise bebeğin solunum hareketleri ve nöral sistem gelişiminin arttığını kaydeden Mayuncur, yine bu evrede bebeğin fiziksel gelişimine bağlı olarak annenin de yeme isteğinin arttığına dikkati çekti. Mayuncur, kadınların bu evrede nefes egzersizleri ve normal egzersizlerle doğuma hazırlanması gerektiğini belirterek, bunun doğumu kolaylaştırdığını söyledi.

Kadın cinsel sağlığı ile ilgili sunum yapan Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aleyna Aydın ise cinselliğin, toplumsal ve kültürel yapı, dini inanışlar ve ahlaki değerlerden etkilendiğini aktardı. Aydın, cinsellik konusunun birçok toplumda halen bir tabu olarak kabul edildiğini belirtti.

Belediye meclis üyeleri, kadın belediye personeli ve vatandaşların katıldığı seminerin sonunda sunumlarını gerçekleştirerek dinleyicileri aydınlatan uzmanlara plaket takdim edildi.