Ortahisar Belediyesi'nden Miraç Kandili'nde Lokma ve Kandil Simidi İkramı

16.01.2026 12:01  Güncelleme: 13:06
Ortahisar Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla camilerde vatandaşlara lokma ve kandil simidi ikram etti. Başkan Ahmet Kaya, bu özel gecelerde dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla ilçe genelindeki camilerde vatandaşlara lokma ve kandil simidi ikram etti.

Ortahisar Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlara lokma tatlısı ve kandil simidi ikramında bulundu. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda hazırlanan ikramlar, Miraç Kandili'nin manevi atmosferini paylaşmak ve toplumsal dayanışma duygularını güçlendirmek amacıyla vatandaşlara ulaştırıldı. Tahtalı Camii, Boztepe Osmanlı Camii, Bostancı Camii, Hacıkasım Camii, Kurşunoğlu Camii, İncirlik Camii, Yeşilova Sahil Camii ve Çağlayan Merkez Camii önünde kandil simidi, Fatih Merkez Camii önünde ise lokma dağıtımı gerçekleştirildi.

"Paylaşmayı ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz"

Kandillerin, İslam dünyası ve Anadolu topraklarında yüzyıllardır yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendiren özel geceler olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bütün İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyorum. Bu mübarek gecede sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularımızın güçlenmesini, adaletsizliklerin son bulmasını, haksızlıkların ortadan kalkmasını diliyorum. Ortahisar Belediyesi olarak manevi değerlerimizi yaşatan bu özel gecelerde hemşehrilerimizle bir arada olmaya, paylaşmayı ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan ikramlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya ve Ortahisar Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Kaynak: ANKA

