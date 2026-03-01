Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Nörofibromatozis Hastası Kızıyla Yaşam Mücadelesi Veren Vatandaşa Destek Ziyareti

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, nörofibromatozis hastası kızıyla yaşam mücadelesi veren 44 yaşındaki Aysel Yılmaz'ı ve 11 yaşındaki kızını ziyaret etti. Kaya, "Bundan sonra her ihtiyacınızda yanınızdayız. Evin tadilatı için gerekenleri yapacağız ve kısa süre içinde sizi yuvanıza yerleştireceğiz" dedi. Ziyaret sırasında Kaya'yı arayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da çocuğun ilaç masraflarını üsteleneceğini söyledi.

Ortahisar Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında güvensiz ve sağlıksız koşullarda yaşayan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kaya, Başkan Yardımcıları Celal Akaç ve Ernul Arslan, Gülhabahar Hatun Mahallesi Muhtarı Hikmet Mısır ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde Gülbaharhatun Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında yaşayan Aysel Yılmaz'ı ziyaret etti. Duygusal anların yaşadığı ziyarette Kaya, Aysel Yılmaz ve kızı ile sohbet ederek hayat hikayelerini dinledi.

Ev tadilatı ve ihtiyaçları karşılanacak

Kirada oturduğu ev tadilatta olduğu için yaşamını gündüzleri çatıda, geceleri ise komşusu Ayşe Birinci'de geçiren Aysel Yılmaz'a evinin tadilatı, yakacağı, gıda yardımı ve bütün ihtiyaçları konusunda destek olacaklarını bildiren Kaya, Yılmaz'ın Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören çocuğu için de burs desteği vereceklerini dile getirdi.

Ziyaret sırasında Kaya'yı telefonla arayan Trabzonspor Başkanı Doğan, 11 yaşındaki çocuğun aylık 62 bin TL olan tedavi masraflarını üstleneceğini bildirdi. Kaya, yardım sözü için Doğan'a teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi olarak ihtiyaçlı bütün vatandaşlara destek olmaya çalıştıklarını belirten Kaya, "Haberdar olduğumuz herkese yardımcı oluyoruz ama Aysel ablamız hakkını helal et bize, seni duymamıştık. Sosyal medyada yapılan haber üzerine yüreğimiz sızladı. Bundan sonra her ihtiyacınızda yanınızdayız. Evin tadilatı için gerekenleri yapacağız ve kısa süre içinde sizi yuvanıza yerleştireceğiz. Yapabileceğimiz ne varsa, arkadaşlarımızdan talep edin, size yardımcı olsunlar. Yakacağınız, kumanyanız ve eşya ihtiyacınız, ne varsa karşılayacağız. Yavrumuzun tedavi masrafını da Ertuğrul Doğan Başkanım üstlendi, ona da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlgisi için Kaya'ya teşekkür eden Aysel Yılmaz ise "Kızımın tedavisi için aylık 62 bin TL gerekiyor. Başvurduğum kurumlardan ilaç konusunda karşılık bulamadım. Çocuğumun tedavisi endişeleniyorum, yardım bekliyorum. Çalışıp kendime ve çocuklarıma yetmek istiyorum. 35 yaşından sonra orta okul ve liseyi bitirdim, ehliyet ve SRC belgesi aldım ama iş bulamıyorum. Siz bana çok çok yardımcı oldunuz. Daha önceki bütün taleplerimde de Ortahisar Belediyesi'nde bana yardımcı oldular. Allah sizden razı olsun. Mücadelemiz ve hayat şartlarımız zor. Bu kadar insan, sizin elinize bakıyoruz. Bu dünyada da öteki dünyada da Allah bu ilginizin mükafatını versin. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.