Ortahisar Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek

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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın sokak hayvanlarının sahiplenilmesine yönelik çağrısı, bir iş insanı tarafından daha karşılık buldu. Faaliyetini Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde sürdüren bir şirket, Ortahisar Belediyesi aracılığıyla 'Kahve' isimli köpeği sahiplendi.

BSDI BLACK SEA Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve belediye bünyesinde kurulan 'Trabzon Yaşam Platformu' gönüllüleri aracılığıyla bir sokak köpeğini sahiplendi. Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, Kahve isimli sokak köpeğini, şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Alemdaroğlu'na emanet etti.

"Sokaktaki canlarımıza daha iyi yaşam koşulları sunan bütün iş insanlarımıza teşekkür ediyorum"

Başkan Yardımcısı İskender, gösterdiği duyarlılık için Hüsnü Alemdaroğlu'na teşekkür etti. Yürütülen kampanyayla sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamasının hedeflendiğini belirten İskender, "Belediye Başkanımız Ahmet Kaya'nın çağrısına kayıtsız kalmayan, sokaktaki canlarımıza daha iyi yaşam koşulları sunan bütün iş insanlarımıza, Başkanımız adına çok teşekkür ediyorum" dedi.