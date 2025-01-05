Ortahisar Belediyesi'nden Türk Sanat Müziği Ses Yarışması

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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi "Türk Sanat Müziği Ses Yarışması" adıyla müzik yarışması düzenliyor. Yarışmaya 6 Ocak-17 Şubat arasında başvuru yapılabilecek.

Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "Türk Sanat Müziği Ses Yarışması" adıyla bir müzik yarışması düzenleyecek. Yarışmaya, 6 Ocak - 17 Şubat 2025 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Yarışmanın finali ise 24 Şubat 2025'te Ortahisar Belediyesi Ana Binası'nda gerçekleştirilecek.

Birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin üçüncüye ise 7 bin 500 TL ödül verilecek. Müzik sanatına yeni yetenekler kazandırmak, müziğe ilgi duyanların yeteneklerini keşfetmesini temin etmek ve yerel sanatçılara destek olmak hedefiyle yapılan yarışmaya çok sayıda müzikseverin katılması bekleniyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler, detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için Ortahisar Belediyesi'nin '(0462) 233 61 00' numaralı telefonunu arayabilecek veya 'kultur@trabzonortahisar.bel.tr' adresine e-posta gönderebilecekler.