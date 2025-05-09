Ortahisar Belediyesi'nden Üretim Seferberliği: Çilek Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ortahisar Belediyesi'nden Üretim Seferberliği: Çilek Hasadı Başladı

Ortahisar Belediyesi, En Mutlu Köy'deki seralarda çilek hasadına başladı. Başkan Ahmet Kaya, üretimi artırmayı hedeflediklerini ve çeşitli teşviklerle kırsal vatandaşları üretim sürecine dahil ettiklerini açıkladı.

09.05.2025 13:18  Güncelleme: 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi En Mutlu Köy yerleşkesindeki seralarda sebze ve meyve üretim faaliyetleri aralıksız devam ederken, yeterli olgunluğa erişen çileklerde hasat işlemleri başladı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Üretimin her aşamasını ve her çeşidini destekliyoruz. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey, üretmektir. Bu doğrultuda Ortahisar Belediyesi olarak üretime destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Ortahisar Belediye Başkan Kaya'nın başlattığı üretim seferberliğinin ardından En Mutlu Köy'deki seralar, yenilenerek iklim ve çevre koşullarına uyumlu hale getirildi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla seralardaki üretim çeşitliliği ve kapasitesi de artırıldı. Topraklı ve topraksız tarımın yapıldığı seralarda bugüne kadar 2 bin adet marul, bin bağ maydanoz, 200 bağ ıspanak ve 100 bağ roka hasat edilerek satıldı. Üretim faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği seralarda salatalık ve domates yetiştirilmek üzere çalışmalar sürüyor.

Sebze üretiminin yanı sıra meyve üretiminin de yapıldığı seralarda, bin 100 adet çilek ekimi gerçekleştirildi. Havanın ısınmaya başlaması ve meyvelerin yeterli olgunluğa ulaşmasıyla birlikte seralarda çilek hasadına başlandı.

En Mutlu Köy'de ayrıca, lezzeti dolayısıyla yoğun talep gören istiridye mantarının yetiştirilmesi amacıyla bir de çadır kuruldu. Yumurta üretiminin de yapıldığı En Mutlu Köy'de, kapasitesi artırılan tavuk kümesinde bir ayda yaklaşık 17 bin yumurta üretimi yapıldı. Üretilen yumurtaların Ortahisar Halk Ekmek Büfelerinden vatandaşlara satışı devam ediyor.

"Çalışmalarımızın meyvesini topluyoruz"

En Mutlu Köy'deki üretim faaliyetlerini değerlendiren Kaya, şunları söyledi:

"En Mutlu Köy'deki seralarımız göreve geldiğimiz dönemde kurulum şekli ve yapısal özellikleri itibarıyla üretime çok elverişli değildi. Bu olumsuzlukların giderilmesi için çeşitli tadilat çalışmaları yaptık. Onarım çalışmalarımızı tamamlamamızın ardından, bitkilerin sulanması için damlama sistemi kurduğumuz seralarda; marul, maydanoz, ıspanak, roka, çilek yetiştirdik ve üretimi de ciddi ölçüde artırdık. Seralarımızda yeniden üretimin başlaması ve bu düzeyde artması mutluluk verici. Şu an da, bu çalışmalarımızın meyvesini topluyoruz. Elbette üretim konusunda ulaştığımız rakamlarla yetinmeyecek, üretimi daha da artırmak için çeşitli çalışmalar yapacağız. Bu kapsamda yine En Mutlu Köy yerleşkemizde bir mantar üretim çadırı kurduk, burada istiridye mantarı yetiştireceğiz. Ardından seralarımızda salatalık ve domates yetiştireceğiz."

"Üretime destek olmayı sürdüreceğiz"

Başkan Kaya, Belediye bünyesinde yürütülen faaliyetlerle üretimi artırmayı ve kırsaldaki vatandaşları üretim sürecine dahil etmeyi hedeflediklerini belirterek,  "Üreten toplumlar daima güçlüdürler. Biz de bu düşünceden yola çıkarak sosyal belediyecilik faaliyetlerimizin yanı sıra üretim faaliyetlerine de önem veriyoruz. Bu doğrultuda kırsaldaki vatandaşlarımızın üretim faaliyetlerine dahil olması ve bilinçlendirilmesi için çeşitli teşvik ve eğitim çalışmaları yapıyoruz. Kurduğumuz köy pazarı ve kahvaltı yerleri ile de üreten vatandaşlarımız için pazar alanı hazırlamış oluyoruz. Üretimin her aşamasını ve her çeşidini destekliyoruz. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey, üretmektir. Bu doğrultuda Ortahisar Belediyesi olarak üretime destek olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Kaya, Ortahisar, Belediye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nden Üretim Seferberliği: Çilek Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
112’ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı Cezası artırıldı 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
08:37
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
08:25
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha
Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 21:51:57. #7.13#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi'nden Üretim Seferberliği: Çilek Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.