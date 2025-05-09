Ortahisar Belediyesi'nden Üretim Seferberliği: Çilek Hasadı Başladı

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi En Mutlu Köy yerleşkesindeki seralarda sebze ve meyve üretim faaliyetleri aralıksız devam ederken, yeterli olgunluğa erişen çileklerde hasat işlemleri başladı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Üretimin her aşamasını ve her çeşidini destekliyoruz. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey, üretmektir. Bu doğrultuda Ortahisar Belediyesi olarak üretime destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Ortahisar Belediye Başkan Kaya'nın başlattığı üretim seferberliğinin ardından En Mutlu Köy'deki seralar, yenilenerek iklim ve çevre koşullarına uyumlu hale getirildi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla seralardaki üretim çeşitliliği ve kapasitesi de artırıldı. Topraklı ve topraksız tarımın yapıldığı seralarda bugüne kadar 2 bin adet marul, bin bağ maydanoz, 200 bağ ıspanak ve 100 bağ roka hasat edilerek satıldı. Üretim faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği seralarda salatalık ve domates yetiştirilmek üzere çalışmalar sürüyor.

Sebze üretiminin yanı sıra meyve üretiminin de yapıldığı seralarda, bin 100 adet çilek ekimi gerçekleştirildi. Havanın ısınmaya başlaması ve meyvelerin yeterli olgunluğa ulaşmasıyla birlikte seralarda çilek hasadına başlandı.

En Mutlu Köy'de ayrıca, lezzeti dolayısıyla yoğun talep gören istiridye mantarının yetiştirilmesi amacıyla bir de çadır kuruldu. Yumurta üretiminin de yapıldığı En Mutlu Köy'de, kapasitesi artırılan tavuk kümesinde bir ayda yaklaşık 17 bin yumurta üretimi yapıldı. Üretilen yumurtaların Ortahisar Halk Ekmek Büfelerinden vatandaşlara satışı devam ediyor.

"Çalışmalarımızın meyvesini topluyoruz"

En Mutlu Köy'deki üretim faaliyetlerini değerlendiren Kaya, şunları söyledi:

"En Mutlu Köy'deki seralarımız göreve geldiğimiz dönemde kurulum şekli ve yapısal özellikleri itibarıyla üretime çok elverişli değildi. Bu olumsuzlukların giderilmesi için çeşitli tadilat çalışmaları yaptık. Onarım çalışmalarımızı tamamlamamızın ardından, bitkilerin sulanması için damlama sistemi kurduğumuz seralarda; marul, maydanoz, ıspanak, roka, çilek yetiştirdik ve üretimi de ciddi ölçüde artırdık. Seralarımızda yeniden üretimin başlaması ve bu düzeyde artması mutluluk verici. Şu an da, bu çalışmalarımızın meyvesini topluyoruz. Elbette üretim konusunda ulaştığımız rakamlarla yetinmeyecek, üretimi daha da artırmak için çeşitli çalışmalar yapacağız. Bu kapsamda yine En Mutlu Köy yerleşkemizde bir mantar üretim çadırı kurduk, burada istiridye mantarı yetiştireceğiz. Ardından seralarımızda salatalık ve domates yetiştireceğiz."

"Üretime destek olmayı sürdüreceğiz"

Başkan Kaya, Belediye bünyesinde yürütülen faaliyetlerle üretimi artırmayı ve kırsaldaki vatandaşları üretim sürecine dahil etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Üreten toplumlar daima güçlüdürler. Biz de bu düşünceden yola çıkarak sosyal belediyecilik faaliyetlerimizin yanı sıra üretim faaliyetlerine de önem veriyoruz. Bu doğrultuda kırsaldaki vatandaşlarımızın üretim faaliyetlerine dahil olması ve bilinçlendirilmesi için çeşitli teşvik ve eğitim çalışmaları yapıyoruz. Kurduğumuz köy pazarı ve kahvaltı yerleri ile de üreten vatandaşlarımız için pazar alanı hazırlamış oluyoruz. Üretimin her aşamasını ve her çeşidini destekliyoruz. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey, üretmektir. Bu doğrultuda Ortahisar Belediyesi olarak üretime destek olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.