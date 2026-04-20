Ortahisar Belediyesi'nin Kampanyası ile Üç Okula Bine Yakın Kitap Bağışlandı

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin çocukların kitaplarla buluşmasını sağlamak amacıyla başlattığı "Bir Kitap, Bin Umut" kampanyası kapsamında Akyazı İlkokulu, Gölçayır İlkokulu ve Ortaokulu ile Dolaylı İlkokulu ve Ortaokulu'na bine yakın kitap bağışlandı.

Ortahisar Belediyesi'nin kitaba erişimi kısıtlı olan çocukların okuma alışkanlığı kazanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği kampanya kapsamında bağış yoluyla toplanan yaklaşık bin adet çocuk kitabı kırsal mahallelerdeki okullara ulaştırıldı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde kitaplar, öğrencilerle buluşturuldu.

23 Nisan öncesi kitaplar ve bayraklar hediye edildi

Kampanya kapsamında düzenlenen kitap teslim etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Sadettin Önsel ve müdürlük personeli katıldı. Kitaplar, Akyazı İlkokulu, Gölçayır İlkokulu ve Ortaokulu ile Dolaylı İlkokulu ve Ortaokulu'na teslim edildi.

Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Akyazı İlkokulu Müdürü Kani İskender, Gölçayır İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Yusuf Akbaş ve Dolaylı İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Hayrullah Akgül'e belediye adına Türk bayrağı ve Atatürk bayrakları hediye etti.

Kitap teslim töreninde konuşan Arslan, şunları söyledi:

"Projemiz kapsamında öğrencilerimizden, velilerimizden ve öğretmenlerimizden çok güzel geri dönüşler aldık. Bilginin paylaşıldıkça çoğaldığına inanıyoruz. Bu anlayışla, kitaba erişimi sınırlı olan kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımızı kitaplarla buluşturmak istiyoruz. Ben de Dolaylı Ortaokulu'nun ilk mezunlarından biriyim. Kırsal bölgedeki okullarımız bugüne kadar nice doktorlar, mühendisler, ülkemize faydalı insanlar yetiştirdi. Okuma azmiyle bu okullarımızın gelecekte de nice üst düzey yetişmiş insan çıkaracağına inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözünden yola çıkarak çocuklarımızın daha aydın bir gelecekle buluşması amacıyla bu kampanyayı başlattık. İnanıyorum ki çocuklarımız okudukları kitaplarla zihin dünyalarını geliştirerek ülkemizi aydınlığa taşıyacaktır."

Okul müdürleri ve öğretmenler anlamlı kampanya için Ortahisar Belediyesi'ne, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya ve müdürlük personeline teşekkür etti.