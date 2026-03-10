Ortahisar Belediyesi'nden Park ve Bahçelerde Bahar Hazırlığı - Son Dakika
Ortahisar Belediyesi'nden Park ve Bahçelerde Bahar Hazırlığı

10.03.2026 15:07  Güncelleme: 16:04
Ortahisar Belediyesi, park ve bahçelerde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız verdi. Başkan Ahmet Kaya, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda vakit geçirmesi için çalıştıklarını belirtti.

(TRABZON) Ortahisar Belediyesi, ilkbaharın gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda vakit geçirmesi için sahadayız" dedi.

Ortahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havanın ısınmasıyla birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı dinlenme ve oyun alanlarında kapsamlı bir çalışma başlattı. Program dahilinde yürütülen faaliyetlerle, ilçedeki yeşil alanların bayram öncesi daha temiz ve estetik bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Oyun alanları ve dinlenme alanları yenileniyor

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; çocuk parklarındaki eskiyen oyun grupları yenileniyor, hasarlı zeminler düzeltiliyor ve kırılan oturma bankları tamir ediliyor. Eş zamanlı olarak ağaç budama ve ot biçme işlemlerini de gerçekleştiren ekipler, kentin farklı noktalarında bakım ve onarım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

"Halkımızın huzur ve konforu için çalışıyoruz"

Kentin bakımlı görünmesine önem verdiklerini ifade eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, daha yaşanabilir bir ilçe için tüm birimlerin sahada olduğunu belirtti. Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya, şunları söyledi:

"Hemşerilerimizin daha güzel bir çevrede yaşaması ve şehrimize gelen misafirlerimizin bakımlı bir Ortahisar ile karşılaşması için ekiplerimiz yoğun bir mesai harcıyor. Havaların ısınmasıyla rağbetin arttığı park ve yeşil alanlarımızda vatandaşlarımızın huzur ve konforunu sağlamak temel önceliğimizdir. Çocuklarımızın güvenli ortamlarda oyun oynaması, vatandaşlarımızın ise ferah alanlarda dinlenmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

