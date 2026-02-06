Ortahisar Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Gıda Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ortahisar Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Gıda Denetimi

06.02.2026 11:29  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda alışverişi yapabilmeleri için gıda işletmelerinde kapsamlı denetimler başlattı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, hijyen koşulları ve işletme ruhsatlarının titizlikle incelendiğini belirtti.

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, Ramazan ayı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri amacıyla denetimler gerçekleştiriyor. Halkın sağlığını tehdit edecek hiçbir suistimale izin vermeyeceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Halkımızın Ramazan alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz sürekli sahada olacak" dedi.

Ortahisar Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde gıda alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, başta Ramazan ayında talebin arttığı fırınlar, tatlıcılar, kasaplar ve marketler olmak üzere, ilçe genelinde gıda işletmelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Ticaret Bakanlığı görevlilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, işletme ruhsatları ve fiyat tarifelerinin yanı sıra terazi muayeneleri, hijyen koşulları, SKT'li ürünler ve imalathane ortamları titizlikle inceleniyor. Eksiklik tespit edilen işletmelere uyarı bildirimleri yapılırken, usulsüzlük ve mevzuata aykırılık bulunan işyerlerine de gerekli yaptırımlar uygulanıyor. 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirmeleri çağrısında bulundu.

"İlçemiz genelinde gıda işletmelerini titizlikle inceliyoruz"

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ramazan ayının huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli bütün hazırlıkları yaptıklarını ve tedbirleri aldıklarını söyledi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi konusunda son derece hassas olduklarını dile getiren Başkan Kaya, "Mübarek Ramazan ayı öncesi gıda alışverişinde belirgin artış yaşanıyor. Ortahisar Belediyesi olarak zabıta ekiplerimizle, vatandaşlarımızın Ramazan ayını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için ilçemiz genelinde gıda işletmelerini titizlikle inceliyoruz. Halkımızın mağduriyetine neden olacak, huzur ve güvenliğini tehlikeye atacak, sağlığına tehdit oluşturacak hiçbir suistimale izin vermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz, halkımızın sağlığını ve ekonomisini koruma önceliğiyle sürekli sahada olacak. Olumsuz bir durumla karşılaşan vatandaşlarımız, Zabıta Müdürlüğümüze, Çözüm Masamıza veya Belediyemizin Whatsapp Çözüm Hattı'na ihbarda bulunabilirler" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Kaya, Ortahisar, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Gıda Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Sevgilisi müjdeyi verdi Galatasaray’ın yıldızı evleniyor Sevgilisi müjdeyi verdi! Galatasaray'ın yıldızı evleniyor
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
AK Partili Elitaş’tan Özel’in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir AK Partili Elitaş'tan Özel'in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda... Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık

11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:45
Epstein dosyalarından çıktı FBI’ı zora sokacak tecavüz iddiası
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:46:24. #7.11#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Gıda Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.