Ortahisar Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Gıda Denetimi

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, Ramazan ayı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri amacıyla denetimler gerçekleştiriyor. Halkın sağlığını tehdit edecek hiçbir suistimale izin vermeyeceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Halkımızın Ramazan alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz sürekli sahada olacak" dedi.

Ortahisar Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde gıda alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, başta Ramazan ayında talebin arttığı fırınlar, tatlıcılar, kasaplar ve marketler olmak üzere, ilçe genelinde gıda işletmelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Ticaret Bakanlığı görevlilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, işletme ruhsatları ve fiyat tarifelerinin yanı sıra terazi muayeneleri, hijyen koşulları, SKT'li ürünler ve imalathane ortamları titizlikle inceleniyor. Eksiklik tespit edilen işletmelere uyarı bildirimleri yapılırken, usulsüzlük ve mevzuata aykırılık bulunan işyerlerine de gerekli yaptırımlar uygulanıyor. 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirmeleri çağrısında bulundu.

"İlçemiz genelinde gıda işletmelerini titizlikle inceliyoruz"

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ramazan ayının huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli bütün hazırlıkları yaptıklarını ve tedbirleri aldıklarını söyledi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi konusunda son derece hassas olduklarını dile getiren Başkan Kaya, "Mübarek Ramazan ayı öncesi gıda alışverişinde belirgin artış yaşanıyor. Ortahisar Belediyesi olarak zabıta ekiplerimizle, vatandaşlarımızın Ramazan ayını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için ilçemiz genelinde gıda işletmelerini titizlikle inceliyoruz. Halkımızın mağduriyetine neden olacak, huzur ve güvenliğini tehlikeye atacak, sağlığına tehdit oluşturacak hiçbir suistimale izin vermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz, halkımızın sağlığını ve ekonomisini koruma önceliğiyle sürekli sahada olacak. Olumsuz bir durumla karşılaşan vatandaşlarımız, Zabıta Müdürlüğümüze, Çözüm Masamıza veya Belediyemizin Whatsapp Çözüm Hattı'na ihbarda bulunabilirler" dedi.