Ortahisar Belediyesi'nde Eğitim ve Denetim Bir Arada

06.03.2026 11:24  Güncelleme: 12:39
Ortahisar Belediyesi, ramazan ayında sağlıklı gıda alışverişi için gıda işletmelerine yönelik yoğun denetimler gerçekleştiriyor. Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri de denetimlere katılarak gıda güvenliği hakkında bilgi ediniyor.

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, vatandaşların ramazan ayında sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için yoğun denetimler gerçekleştiriyor. Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Aşçılık Bölümü öğrencileri ve öğretmenlerinin de katıldığı denetimlerde, gıda üretim ve satışı yapılan işletmeler incelendi.

Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayında vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimi ve alışverişlerini güvenli bir şekilde yapabilmeleri için gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ramazan ayında talebin arttığı gıda işletmelerinde kapsamlı incelemeler gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekiplerine son denetimlerinde, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü Her Okulun Projesi Olsun (HOPO) platformu kapsamında Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Aşçılık Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri de eşlik etti.

Ekipler, unlu gıda mamulleri ve tatlı üretimleri gerçekleştirilen imalathaneler ve kasaplarda, işyeri ruhsatları ve fiyat tarifelerinin yanı sıra hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, terazi muayeneleri ve imalathane ortamını incelerken, öğrenciler de gıda güvenliği, imalat süreci, hijyen ve sağlıklı üretim koşulları hakkında bilgi edindi. Gerçekleştirilen denetimlerde, eksiklik tespit edilen işletmelere uyarı bildirimleri yapılırken, usulsüzlük ve mevzuata aykırılık bulunan işyerlerine de yasal yaptırımlar uygulandı. Ekipler, vatandaşlara, oluşabilecek olumsuzlukları Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirmeleri çağrısında bulundu.

"Denetimler sürecek"

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ramazan ayının huzur ve güven içinde geçmesi için tüm sorumlulukların hassas bir şekilde yerine getirildiğini söyledi. İlçe genelinde gıda işletmelerinin titizlikle incelendiğini ifade eden Kaya, "Halkımızın mağduriyetine neden olacak, huzur ve güvenliğini tehlikeye atacak, sağlığına tehdit oluşturacak hiçbir suiistimale izin vermemek için zabıta ekiplerimiz sıkı bir şekilde denetimlerini gerçekleştiriyor. Kurallara uygun üretim ve satış yapan üreticilerimize, esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Ekiplerimiz, halkımızın sağlığını ve ekonomisini koruma önceliğiyle sürekli sahada olacak, denetimlerini sürdürecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

