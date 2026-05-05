Ortahisar Belediyesi Sporcuları, Çeşitli Branşlarda Çok Sayıda Madalya Kazandı

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi sporcuları, geçen hafta çeşitli branşlarda mücadele ettikleri turnuvalarda çok sayıda madalya kazandı. Sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Trabzon'umuzda yalnızca futbolda değil birçok branşta başarılı sporcular yetiştiriyor, farklı spor dallarına destek veriyoruz" dedi.

Kaya'nın öncülüğünde spora ve sporcuya desteklerini sürdüren Ortahisar Belediyesi, spora yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam ediyor. Ortahisar Belediyesi Spor Kulübü sporcuları geçen hafta çeşitli branşlarda katıldıkları turnuva ve yarışmalarda önemli başarılar elde ederek madalyaları topladı ve birçok dalda ulusal turnuvalara katılma başarısı gösterdi.

Eren Bülbül İller Arası Karate Şampiyonası'nda 6 şampiyonluk

Ortahisar Belediyesi Karate Takımı 2-3 Mayıs 2026 tarihlerinde Trabzon'da düzenlenen 2. Geleneksel Eren Bülbül İller Arası Karate Şampiyonası'nda önemli başarılar elde etti. Turnuvada U21 Erkekler ve Genç Erkekler Kata-Kumite Takımları şampiyonluk, Genç Kadınlar Kumite Takımı üçüncülük yaşadı. Turnuvanın bireysel karşılaşmalarında ise Şevval Küçük 66 kiloda, Nebil Eymen Çelebi 74 kiloda, Kağan Bayraktar ve İbrahim Cansız artı 84 kiloda şampiyonluk kazandı. Miraç Akbayrak U21 Erkekler Kata'da ikinci, Muhammed Salih Ali 61 kiloda ikinci, Ahmet Can Gülmez 68 kiloda üçüncü oldu.

Ortahisar Belediyesi sporcusu Kalbinur Çimsit de kick-boks Trabzon il seçmelerinde gösterdiği üstün performansla birinci olarak büyük bir başarıya imza attı ve 13-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Turkish Open WAKO World Cup'a katılım hakkı kazandı.

Yüzmede 9 sporcu yarı finale çıktı

Ortahisar Belediyesi Spor Kulübü Yüzme branşı sporcularından 9 isim, 2-3 Mayıs 2026 tarihlerinde Trabzon'da düzenlenen 10 artı Yaş Baraj Geçme Müsabakası kapsamında yarı final niteliği taşıyan il dışı müsabakalara katılma hakkı elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

"Yalnızca futbolda değil her branşta başarılı sporcu yetiştirmek için spora özel önem veriyoruz"

Kaya, spora verdikleri desteğin karşılığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartan bütün sporcularımızı ve başta Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz olmak üzere bu başarılarda emeği bulunan herkesi kutluyorum. Spor kenti Trabzon'umuzda yalnızca futbolda değil her branşta başarılı sporcu yetiştirmek için spora özel önem veriyoruz. Gençlerimizin sporla buluşması ve Trabzon'umuzda her dalda milli sporcular yetişmesi için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.