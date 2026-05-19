Kick Boksta Trabzon'dan Dünya Başarısı

(TRABZON) - Ortahisar Belediyespor Kulübü sporcuları Kalbinur Çimşit ve Oğulhan Rasim Aslan, 11. Uluslararası Open WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda büyük bir başarıya imza attı. Kalbinur Çimşit 52 kg low kick kategorisinde şampiyon, Oğulhan Rasim Aslan ise 67 kg K1 kategorisinde üçüncü oldu.

Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Open WAKO Kick Boks Dünya Kupası'na katılan Ortahisar Belediyespor Kulübü sporcuları, turnuvada üstün başarı gösterdi. 43 ülkeden 2 bin 985 sporcunun yer aldığı organizasyonda Ortahisar Belediyespor Kulübü sporcuları bir şampiyonluk bir de üçüncülük olmak üzere iki madalya kazandı.

ÇİMŞİT ŞAMPİYON, ASLAN ÜÇÜNCÜ OLDU

Gençler 52 kg Low Kick kategorisinde ringe çıkan Kalbinur Çimşit, zorlu rakipleri tek tek yenerek yükseldiği finalde, başarılı bir müsabakanın ardından şampiyon olarak altın madalya kazandı. Büyükler 67 kg K1 kategorisinde mücadele eden Oğulhan Rasim Aslan ise yarı finale çıkarak dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

BAŞARILI SPORCULARI, BAŞKAN YARDIMCISI ÖZÇİLİNGİR KARŞILADI

Trabzon'a dönen sporcuları, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özçilingir, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Uzunoğlu, sporcuların aileleri ve müdürlük personeli, havalimanında karşıladı. Özçilingir, Kalbinur Çimşit ve Oğulhan Rasim Aslan'a çiçek vererek elde ettikleri başarıdan dolayı kendilerini tebrik etti.

"SPORCULARIMIZ BİZLERE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTI"

Sporcuların turnuvadaki başarılarının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Özçilingir, "Kalbinur Çimşit ve Oğulhan Rasim Aslan, Open WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda büyük başarılara imza attı ve bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Sporcularımızı ve antrenörlerini gönülden kutluyorum. Spora ve sporcularımıza destek vermeye ve kentimize nice madalyalar kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

"HEDEF AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARI"

Sporcuların antrenörü, Trabzon Kick Boks İl Temsilcisi Yahya Alemdağ ise Dünya Kupasına, aralarında Ortahisar Belediyespor Kulübü sporcularının da olduğu 16 sporcuyla katıldıklarını söyledi. Çok çekişmeli geçen maçlar sonunda Trabzon ekibi olarak üç altın, beş de bronz madalya kazandıklarını belirten Alemdağ, "Hedefimiz yılsonunda düzenlenecek olan dünya şampiyonasına büyüklerde, Avrupa şampiyonasına ise gençler kategorisinde sporcu verebilmek. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aynı disiplinle sürdüreceğiz. Bu süreçte bizlerden yardımını esirgemeyen Ortahisar Belediyemize, Gençlik İl Spor Müdürlüğümüze ve bütün destekçi kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.