Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçe genelinde yol ve kaldırımları standartlara uygun hale getirmek için çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Kaya, kaynakları doğru ve yerinde kullanarak sorunlara kalıcı çözümler üretmeye çalıştıklarını ifade etti. Altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollara ağırlık verdiklerini söyleyen Kaya, ilçedeki 87 mahallenin tamamında yol sorunları bulunduğunu ve vatandaşların şikayetlerini dikkate aldıklarını vurguladı. Belediye bütçesini verimli bir şekilde kullanmak istediklerini belirten Kaya, göstermelik çalışmalar yerine uzun vadeli ve kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

25.04.2024 17:28  Güncelleme: 17:30
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçe genelinde yol ve kaldırımları standartlara uygun hale getirmek için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, kaynakları doğru ve yerinde kullanarak sorunlara kalıcı çözümler üretmeye çalıştıklarını aktardı.

Altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollara ağırlık verdiklerine işaret eden Kaya, "İlçemizin jeolojik yapısından dolayı yaklaşık 1800 kilometrelik çok geniş bir yol ağımız var. Bu çok büyük bir rakam. Gerek iklim şartlarından, gerekse kullanıma bağlı olarak yollarımızda bozulmalar oluyor. İvedilikle bunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaya, ilçedeki 87 mahallenin tamamında irili ufaklı yol sorunları bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yoğun altyapı çalışmalarından dolayı birtakım şikayetlerinin olduğunu biliyoruz. Özellikle yap boz çalışmaları hem kaynak kaybına hem de halkımızın mağduriyetine neden oluyor. Vatandaşlarımızın bize emanet ettiği belediye bütçesini en verimli bir şekilde ve yerinde kullanmak istiyoruz. Boşa harcayarak tek kuruşumuz yok. Göstermelik ya da halkımızın gözünü boyamak için çalışma yapmayacağız. Uzun vadeli, kalıcı çözümler üretmenin peşindeyiz. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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