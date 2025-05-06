Ortahisar'da Anneler Günü Kutlaması

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 11 Mayıs Pazar günü Akoluk Köy Ürünleri Pazarı'nda Anneler Günü kutlaması yapacaklarını söyledi. Belediye Meclisi üyelerini kutlamaya davet eden Kaya, "Kemençe ve horon eşliğinde Anneler Günü kutlaması yapacağız. Pazarımızdaki yöresel ürünlerden de tatma fırsatı bulacağız" dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi mayıs ayı toplantılarının ikinci birleşimi, Başkan Kaya yönetiminde gerçekleştirildi. Ortahisar Belediyesi ana binasında bulunan Çok Amaçlı Salon'un isminin değiştirilmesiyle ilgili verilen teklife ilişkin konuşan Kaya, şunları söyledi:

"Belediyemizde 'Çok Amaçlı Salon' adında bir salonumuz var. Ne menemdir, açıkçası ben izah etme güçlüğü çekiyorum. Nerede bir salon görsek bunun adı 'Çok Amaçlı Salon.' Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu alanda bir salonumuz daha var, oranın adı da 'Çok Amaçlı Salon.' Nedir bu çok amaçlı salon? Ne kadar çok amaca hizmet eder bilmiyorum ama 'Çok Amaçlı Salon' ifadesini tarif etmekte çok sıkıntı yaşıyoruz. Muhtemelen sizler de yaşıyorsunuzdur. Dolayısıyla ayırt edici bir özellik olsun diye, hak eden, şehrimize belediyecilik anlamında gerçekten ciddi katkılar vermiş olan, değerli büyüğümüz, Belediye Başkanımız Orhan Karakullukçu isminin oraya yakışacağını düşündük."

Kaya'nın açıklamasının ardından Orhan Karakullukçu'nun adının Ortahisar Belediyesi ana hizmet binası -2. katındaki Çok Amaçlı Salonu'na verilmesini içeren gündem dışı madde, Kültür, Çevre, Turizm ve Spor Komisyonu'na havale edildi.

Kaya'dan Anneler Günü kutlamasına davet

Kaya toplantının sonunda, Ortahisar Belediyesi olarak Akoluk Köy Ürünleri Pazarı ve Kahvaltı Yeri'nde, 11 Mayıs Pazar günü Anneler Günü kutlaması yapacaklarını söyledi. Meclis üyelerini Anneler Günü kutlamasına davet eden Kaya, "Hepimizin bildiği üzere Pazar günü Anneler Günü. O gün eşlerimizle ve annelerimizle birlikte Akoluk Pazarı'mızda buluşmayı planlıyoruz. Kemençe ve horon eşliğinde Anneler Günü kutlaması yapacağız. Pazarımızdaki yöresel ürünlerden de tatma fırsatı bulacağız. Sizleri de Anneler Günü için yapacağımız bu kutlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.